Neuer si už v tejto sezóne nezachytá, na lyžovačke si zlomil nohu

Mníchov 10. decembra (TASR) - Nemecký futbalový brankár Manuel Neuer si už v tejto sezóne nezachytá. Kapitán Bayernu Mníchov si počas lyžovačky zlomil nohu a v piatok sa podrobil operácii, ktorá ho vyradí na zvyšok ročníka.



Neuer po prekvapujúcom vyradení národného tímu v základnej skupine MS v Katare odcestoval na dovolenku, v rámci ktorej sa vydal na lyžiarsku tour. Tú však musel predčasne ukončiť po fraktúre dolnej končatiny. Tridsaťšesťročný brankár zavesil v sobotu na sociálnu sieť fotografiu, na ktorej leží na nemocničnej posteli so zabandážovanou ľavou rukou a pravou nohou v sadre. "Čo môžem k tomu povedať. Koniec roka mohol dopadnúť aj lepšie," napísal Neuer k fotke. "V čase, keď som sa snažil vyčistiť si hlavu počas lyžiarskej tour, som utrpel zlomeninu nohy. Včerajšia operácia dopadla dobre. Lekárom za to patrí veľká vďaka. Táto sezóna sa však pre mňa skončila, čo ma veľmi bolí."



Majster sveta z roku 2014 stál v nemeckej bráne vo všetkých troch skupinových zápasoch na MS 2022. "Nationalelf" po prehre 1:2 s Japonskom, remíze 1:1 so Španielskom a víťazstve 4:2 nad Kostarikou obsadil v tabuľke až tretie miesto a nepostúpil do osemfinále. Neuer sa mal 6. januára do Kataru vrátiť, keďže v Dauhe plánuje Bayern rozložiť svoj tréningový kemp, po nečakanom zranení ho však namiesto zimnej prípravy čaká dlhá rehabilitácia.



Neuer vynechal pre zranenie ramena niekoľko zápasov už v októbri, keď ho v bráne Bayernu nahradil Sven Ulreich. Bavorský veľkoklub vedie počas zimnej pauzy bundesligovú tabuľku so štvorbodovým náskokom pred Freiburgom. Úradujúci majster odohrá prvý zápas po prestávke 20. januára, keď sa predstaví na pôde Lipska, informovala agentúra AP.