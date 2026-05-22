Neuer vynechá pre zranenie finále Nemeckého pohára
Kapitána „bavorov“ trápi zranenie ľavého lýtka.
Autor TASR
Berlín 22. mája (TASR) - Nemecký futbalový brankár Manuel Neuer vynechá sobotňajšie finále Nemeckého pohára v Berlíne, v ktorom sa jeho Bayern Mníchov stretne so Stuttgartom. Kapitána „bavorov“ trápi zranenie ľavého lýtka.
Štyridsaťročného brankára nahradí Jonas Urbig, ktorý ho už zastupoval vo svätyni Bayernu počas prebiehajúcej sezóny. „V tomto smere sme skvelo zabezpečení. Je to náhoda, ale Jonas už dvakrát chytal proti Stuttgartu. Nemali sme o ňom žiadne pochybnosti vtedy a ani keď nastúpil proti Leverkusenu v Lige majstrov,“ povedal tréner Vincent Kompany na piatkovej tlačovej konferencii.
Neuerove problémy sa začali v uplynulom týždni, keď nedohral záverečné kolo Bundesligy. Odvtedy netrénoval, no jeho účasť na svetovom šampionáte by nemala byť ohrozená. „Zajtra nemôže hrať, ale majstrovstvá sveta nie sú ohrozené. Nemá zmysel postaviť ho do bránky s rizikom, že by sa mohol ešte vážnejšie zraniť,“ citovala športového riaditeľa Bayernu Maxa Eberla agentúra DPA. Pre Mníchovčanov pôjde v sobotu o prvé finále pohára po šiestich rokoch, ich súper Stuttgart obhajuje prvenstvo.
