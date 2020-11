Neuer vyrovnal brankársky rekord Meiera: Odchytá aspoň 120 zápasov

Berlín 15. novembra (TASR) - Manuel Neuer vyrovnal brankársky rekord v počte štartov za nemeckú futbalovú reprezentáciu. Tridsaťštyriročný kapitán Bayernu Mníchov nastúpil v sobotnom stretnutí Ligy národov proti Ukrajine na svoj 95. zápas a dotiahol sa na Seppa Meiera. Neuera dosiahnutý míľnik môže tešiť o to viac, že jeho tím zdolal Ukrajinu 3:1.



Ten chytal za národný tím v rokoch 1966 až 1979 a pomohol Západnému Nemecku k triumfu na ME 1972 a MS 1974. "Rekord som vytvoril pred 41 rokmi, aj to svedčí o jeho výnimočnosti. Gratulujem Manuelovi Neuerovi," povedal 76-ročný Meier podľa agentúry DPA. K prekonaniu jeho zápisu bol dosiaľ najbližšie Oliver Kahn, no na MS 2006 dostal prednosť v bránke Nemecka Jens Lehmann a Neuerov predchodca v Bayerne Mníchov následne ukončil kariéru s 86 zápasmi v najcennejšom drese.



Neuer je nemecká jednotka od roku 2010. "Je výnimočný brankár a patril k najvýraznejším faktorom našich úspechov v uplynulom desaťročí. Dosiahnuť na takýto rekord je mimoriadny výkon," povedal o svojom zverencovi tréner Nemcov Joachim Löw.



Meier sám tuší, že Neuer nielen vyrovnal jeho zápis, ale ho aj výrazne zveľadí. Nemecko v utorok čaká záverečný duel LN proti Španielsku. Na budúci rok sa Nemecko predstaví na ME a dá sa očakávať, že Neuer bude súčasťou výberu. "Som si istý, že odohrá minimálne 120 zápasov. Je v dobrej kondícii a nemá dôvod rozmýšľať nad koncom kariéry," uviedol Meier.