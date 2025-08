Neuhaus sa po treste vrátil do tréningového procesu Mönchengladbachu

Mönchengladbach 4. augusta (TASR) - Florian Neuhaus sa po mesačnom disciplinárnom treste opäť zapojil do tréningového procesu A-tímu Borussie Mönchengladbach. Dvadsaťosemročného nemeckého stredopoliara potrestali za video na sociálnych sieťach, na ktorých napodobňoval športového riaditeľa Rolanda Virkusa.



Krátky klip neukazuje priamo futbalistu, ale napokon ho rozpoznali na základe hlasu. Okrem pokuty ho preradili do tréningového procesu s tímom do 23 rokov. U hráčovi Borussie sa hovorilo aj o možnom konci v tíme, ale napokon sa zapojil do prípravy na nový ročník Bundesligy, informovala agentúra DPA.