Neunerová ostro skritizovala Bacha za váhanie s odložením OH v Tokiu

Berlín 28. marca (TASR) - Bývalá nemecká biatlonistka Magdalena Neunerová podrobila ostrej kritike svojho krajana a prezidenta Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomasa Bacha. Nepozdávalo sa jej otáľanie s odložením OH v Tokiu, ktoré pre pandémiu nového koronavírusu presunuli na budúci rok až v utorok 24. marca.



"Prístup pána Bacha bol neprijateľný. Tu už nejde len o OH, ale o viac. Vrelo to vo mne dlhší čas, nevedela som pochopiť, ako je to možné. Celý svet bojuje proti vírusu a napriek tomu sa snažil presadiť OH. Športovci boli v neistote, lebo nejestvoval spôsob, ako zabezpečiť spravodlivé podujatie. Niektorí mohli trénovať, iní zas nie, antidopingové kontroly sa nevykonávali všade. Napokon pán Bach zmenil názor a športovci vedia, na čom sú," citovala 33-ročnú Nemku agentúra DPA.



Neunerová je dvojnásobná olympijská šampiónka z Vancouveru 2010, kde získala aj striebro. V rýchlostných pretekoch skončila druhá za slovenskou reprezentantkou Anastasiou Kuzminovou. Na majstrovstvách sveta si vybojovala sedemnásť medailí, trikrát sa stala celkovou víťazkou Svetového pohára. Kariéru ukončila v roku 2012.