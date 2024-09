NEÚSPEŠNÝ ŠTART V LM: Slovan na úvod prehral so Celticom 1:5

Na snímke Cesar Blackman (vľavo) zo Slovana a Daizen Maeda zo Celticu Glasgow počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov Celtic Glasgow - ŠK Slovan Bratislava v stredu 18. septembra 2024 v Glasgowe. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke zľava tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st., na trávniku leží kapitán ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss ml. a tréner Celtic FC Brendan Rodgers počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov Celtic Glasgow - ŠK Slovan Bratislava v stredu 18. septembra 2024 v Glasgowe. Foto: TASR - Martin Baumann

1. kolo ligovej fázy LM (Celtic Park, Glasgow):



Celtic Glasgow - SLOVAN BRATISLAVA 5:1 (1:0)



Góly: 17. Scales, 47. Furuhaši, 56. Engels (z 11 m), 70. Maeda, 87. Idah - 60. Wimmer. Rozhodovali: Makkelie - Steegstra, de Vries (všetci Hol.), ŽK: Johntson, Carter-Vickers - Weiss ml., Wimmer, Tolič, 56.826 divákov.



Celtic: Schmeichel - Johnston (77. Ralston), Carter-Vickers (85. Trusty), Scales, Taylor - Engels, McGregor, Hatate (77. Bernardo) - Kühn (71. Forrest), Furuhaši (77. Idah), Maeda



SLOVAN: Takáč - Blackman, Kašia, Bajrič, Wimmer - Kucka (85. Gajdoš), Ignatenko (76. Savvidis) - Barseghjan (76. Marcelli), Tolič, Weiss ml. (76. Mak) - Strelec (85. Metsoko)

Na snímke Liam Scales (vľavo) zo Celticu Glasgow dáva gól, druhý vľavo jeho spoluhráč Callum McGregor, slovanisti Guram Kašia a brankár Dominik Takáč (vpravo) počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov Celtic Glasgow - ŠK Slovan Bratislava v stredu 18. septembra 2024 v Glasgowe. Foto: TASR - Martin Baumann

hlas po zápase: /zdroj: Nova Sport/:



David Strelec, útočník Slovana: "Bol to náročný zápas. Škoda, že sme nedali na 1:0 alebo 1:1. V druhom polčase nás rozobrali a môžeme byť radi, že sme dostali len päťku. Atmosféra bola super aj ľudia. Ale my sme sem prišli uhrať nejaký bod, pretože nás čakajú nároční súperi. Žiaľbohu, sa nám to nepodarilo."

Glasgow 18. septembra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava vstúpili do hlavnej fázy Ligy majstrov 2024/25 vysokou prehrou na štadióne Celticu Glasgow 1:5. O góly domácich sa postarali Liam Scales, Kjogo Furuhaši, z penalty Arne Engels, Nikolas Kühn a Adam Idah. Za hostí znížil Kevin Wimmer. "Belasí" najbližšie 1. októbra privítajú doma jedného z favoritov na titul Manchester City.Slovan sa predstavil premiérovo v hlavnej fáze Ligy majstrov, no veril v lepší výkon. Proti domácim, ktorých hnal plný Celtic Park, sa len ťažko presadzovali a nedokázali sa vyrovnať s ich dôrazným pressingom a rýchlosťou. Do polčasu síce prehrávali iba 0:1, no ihneď po zmene strán inkasovali ďalší gól a rozbehnutých domácich už nedokázal zastaviť ani pekný zásah Wimmera z 61. minúty. Celtic natiahol svoju sériu bez prehry už na 19 zápasov vo všetkých súťažiach. Doma neprehral od decembra 2023 už 18. duel za sebou.Slovanisti si v hlavnej fáze zahrajú najbližšie proti City a čakajú ich aj Bayern Mníchov, Atletico Madrid, AC Miláno, Dinamo Záhreb, VfB Stuttgart a FC Girona. Liga majstrov sa v tomto ročníku hrá v novom ligovom formáte s 36 tímami.Slovan sa v úvode pokúsil o vysoký pressing, no už v 4. minúte mohol pykať po dlhej lopte za obranu, ktorá našla Maedu a ten v dobrej pozícii prestrelil. Hostia pohrozili o štyri minúty neskôr z opačného krídla, Barseghjan potiahol loptu, prihral Strelcovi, ktorý sa zbavil jedného obrancu, no Scales jeho pokus zblokoval. Ďalšie minúty patrili "the Bhoys", ktorých hnal vypredaný Celtic Park. Jeho fanúšikovia pri každom dotyku Weissa ml. hlasno pískali, keďže kapitán hostí hrával za konkurenčný Rangers. V 10. minúte zachránil presným sklzom Kašia a po následnom rohu Takáč, ktorý chytil hlavičku Maedu. V 17. minúte však ani on nezabránil prvému gólu. Na Engelsov roh z ľavej strany si najlepšie nabehol Scales a cez ruky Takáča otvoril skóre. Následne sa hra poriadne vyostrila a v rozpätí ôsmich minút videli žlté karty Weiss ml., Wimmer i Tolič a domáci Johnston. Po polhodine hry mohli udrieť aj hostia, Strelec poslal do behu kapitána "belasých", no ten potreboval krok navyše a obrana ho zblokovala. Celtic si však zápas kontroloval, vysokým pressingom púšťal súpera len výnimočne pred svoju šestnástku a nútil ho ku chybám. V 34. minúte mohol pridať druhý gól. Po hrúbke hostí v rozohrávke bol na hranici jedenástky Furuhaši, no lopta mu nesadla a išla vysoko nad.Japonský útočník si však napravil chuť ihneď po zmene strán. Celtic nastúpil do druhého polčasu vo veľkom nápore a využil ho už po dvoch minútach. Na pravej strane sa presadil v bežeckom súboji Kühn, loptu naservíroval Furuhašimu, ktorý z dvoch metrov snáď ani nemohol minúť - 2:0. Rýchly gól ešte viac vyburcoval už tak divoké tribúny a tie naspäť domácich hráčov. V 55. minúte zastavil Ignatenko v šestnástke Johnstona až faulom, čo potvrdil aj VAR a Engels s pokojom premenil nariadenú penaltu. Hosťom svitla nádej o päť minút neskôr. Po zlom odkope Scalesa vo vlastnej šestnástke letela lopta vysoko nad, Tolič ju spracoval pre Wimmera a ten vonkajším priehlavkom parádne trafil ponad Schmeichela aj s jemným tečom súpera do horného rohu brány - 3:1. Gól hostí prišiel z čista-jasna a zaskočil rozbehnutých hráčov Celticu. Ich ofenzívne predstavenie však zastavil len na pár minút. Po nich sa vrátil obraz hry z úvodu druhej časti, súpera preháňali na jeho polovici a po peknej akcii krížom pred šestnástkou pridal štvrtý gól Kühn. V závere oba tímy prestriedali a dohrávalo sa za bujarých osláv domácich fanúšikov, ktoré ešte vylepšil piatym gólom striedajúci Idah./vyslaný redaktor TASR Michal Tegza/