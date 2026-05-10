Neuville vyhral Rely Portugalska, lídrom naďalej Evans
Autor TASR
Matosinhos 10. mája (TASR) - Belgický automobilový pretekár Thierry Neuville sa stal víťazom Rely Portugalska, šiesteho podujatia majstrovstiev sveta v rely. Šampión z roku 2024 na Hyundai dosiahol premiérovú výhru v sezóne pre tím.
Úvodných päť podujatí vyhrala Toyota a Neuville nebol ani na pódiu, pričom na aprílovej rely Chorvátska stratil vedenie v úplnom závere. V Portugalsku pritom vstupoval do posledného dňa na čele Sebastien Ogier s náskokom 21,9 sekundy. Francúzsky veterán však dostal defekt a to bola šanca pre Neuvilla, ktorý sa držal na dohľad lídra počas celého daždivého a bahnitého podujatia, kde sa štrková podložka neustále menila.
Tridsaťsedemročný Belgičan zvíťazil pred dvojicou z Toyoty. Druhého Olivera Solberga zo Švédska predstihol o 16,1 sekundy, tretí Elfyn Evans z Veľkej Británie zaostal o 29,1 s. Celkovým lídrom je naďalej Evans, ktorý navýšil náskok pred tímovým kolegom Takamotom Kacutom z dvoch na dvanásť bodov. „Je to veľmi výnimočné. Po tom, čo sa stalo v Chorvátsku a po problémoch, s ktorými sme sa už nejaký čas trápili, prichádza toto víťazstvo vo veľmi vhodnej chvíli,“ zhodnotil Neuville.
Rely Portugalska - 6. podujatie MS v rely:
1. Thierry Neuville (Belg./Hyundai) 3:53:01,7 h, 2. Oliver Solberg (Švéd./Toyota) +16,1 s, 3. Elfyn Evans (V. Brit./Toyota) +29,1, 4. Adrien Fourmaux (Fr./Hyundai) +54,8, 5. Takamoto Kacuta (Jap./Toyota) +1:12,6 min, 6. Sebastien Ogier (Fr./Toyota) +1:26,6
Celkové poradie (po 6 zo 14 pretekov):
1. Evans 123 b, 2. Kacuta 111, 3. O. Solberg 92, 4. Fourmaux 79, 5. Sami Pajari (Fín./Toyota) 78, 6. Ogier 67
