NEVÍDANÉ: Za Šalamúnove ostrovy pobeží stovku vytrvalkyňa

Paríž 1. augusta (TASR) - Atletická vytrvalkyňa Sharon Firisuaová zo Šalamúnových ostrovov bude na OH v Paríži prekvapujúco štartovať v šprinte na 100 m. Špecialistka na dlhé trate sa v tejto disciplíne predstaví na najvyššej úrovni vôbec prvýkrát v kariére.



Šalamúnove ostrovy obdržali na hry dve voľné atletické karty a na odporúčanie tamojšej federácie ich mali obdržať šprintéri. Olympijský výbor krajiny však namiesto toho nominoval na stovku Firisuaovú, čo nahnevalo národnú šampiónku v stovke aj dvojstovke Jovitu Aruniovú. "My sme šprintérky. Neviem, čo sa stalo zle, ale je to neuveriteľné," uviedla 22-ročná bežkyňa a pohrozila, že pre toto rozhodnutie skončí s atletikou: "Pre to, čo urobili, viac nebudem súťažiť." Informácie priniesla agentúra AFP.