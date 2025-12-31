< sekcia Šport
Neville kritizoval výkon United proti Wolves: Najhorší z najhorších
United mohli poskočiť v tabuľke najvyššej anglickej súťaže na štvrté miesto, pozíciu zabezpečujúcu účasť v Lige majstrov.
Autor TASR
Manchester 31. decembra (TASR) - Bývalý anglický futbalista Gary Neville označil výkon Manchestru United v zápase s trápiacim sa Wolverhamptonom ako „najhorší z najhorších“. Jeho bývalý tím v utorok remizoval s mužstvom z chvosta tabuľky Premier League 1:1.
United mohli poskočiť v tabuľke najvyššej anglickej súťaže na štvrté miesto, pozíciu zabezpečujúcu účasť v Lige majstrov. Hostia však ukončili šnúru jedenástich prehier a získali tretí bod v sezóne. Výkon domácich bol podľa Nevilla horší než pri augustovej prehre so štvrtoligistom v ligovom pohári. V utorok takmer vyšli bodovo naprázdno, no podržal ich brankár Senne Lammens.
„Bolo to najhoršie z toho najhoršieho. Na konci neboli len vypískaní, fanúšikovia zostali dlhšie, nech môžu pískať ďalej,“ citovala niekdajšieho kapitána United agentúra AFP. „Červení diabli“ vyhrali v piatok 1:0 nad Newcastlom napriek početným zraneniam vrátane kapitána Bruna Fernandesa, obrancu Harryho Maguirea či Matthijsa de Ligta. Ďalšia trojica hráčov chýbala v dôsledku prebiehajúceho Afrického pohára národov. Proti Wolves mal však tím problém vystreliť na bránku.
Pod paľbu kritiky sa tak opäť dostal systém 3-4-3, ku ktorému sa tréner Ruben Amorim vrátil, keďže proti Newcastlu hral so štyrmi obrancami. „Nie je to správne. Posledných 5-6 týždňov ich sledujem dosť pozorne na to, aby som vedel, čo vyzerá správne a čo nie,“ pokračoval Neville. V polčase Amorim stiahol Joshuu Zirkzeeho a poslal na ihrisko 18-ročného Jacka Fletchera, pre ktorého to bol len tretí duel v kariére. Kormidelník neskôr povedal, že šlo o taktickú výmenu. „Ešte viac to zhoršili. Každé striedanie bolo bizarné. Ak nebol Zirkzee zranený a išlo o taktické rozhodnutie, bolo naozaj slabé,“ dodal Neville.
