Nevydarená premiéra ten Haga, United podľahli Brightonu 1:2

Premier League - 1. kolo:



Manchester United - Brighton & Hove Albion 1:2 (0:2)



Góly: 68. Mac Allister (vlastný) - 30. a 39. Gross







Leicester City - FC Brentford 2:2 (1:0)



Góly: 33. Castagne, 46. Dewsbury-Hall - 62. Toney, 86. Dasilva



Londýn 7. augusta (TASR) - Novému trénerovi Erikovi ten Hagovi nevyšla premiéra na lavičke futbalistov Manchestru United. Jeho zverenci nestačili v sobotnom stretnutí 1. kola Premier League na Brighton & Hove Albion, ktorému podľahli doma 1:2.Veľkú zásluhu na trojbodovom úlovku hostí na Old Trafford mal nemecký stredopoliar Pascal Gross. V 30. minúte zužitkoval prihrávku od Dannyho Welbecka pred odkrytú bránku a o deväť minút neskôr zakončil rýchly brejk, keď do siete dorazil strelu Sollyho Marcha.Stojaté ofenzívne vody sa ten Hag snažil rozvíriť krátko po prestávke, keď poslal na trávnik Cristiana Ronalda. Domácim sa podarilo znížiť v 68. minúte, keď si po rohu v snahe odvrátiť loptu do bezpečia nechtiac strelil vlastný gól Alexis Mac Allister - 1:2. V ďalšom priebehu si však už "červení diabli" nedokázali vytvoriť tlak, ktorý by rezultoval do vyrovnania.Leicester City neudržal dvojgólový náskok a s Brentfordom na svojom trávniku iba remizoval 2:2. V 86. minúte zariadil deľbu bodov Josh Dasilva.