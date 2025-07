New Jersey a San Jose si vymenili útočníkov Bowersa a Bordeleaua

New York 3. júla (TASR) - Kluby zámorskej NHL New Jersey Devils a San Jose Sharks sa v stredu dohodli na výmene útočníkov. "Diabli" získali práva na obmedzeného voľného hráča Thomasa Bordeleaua, do Kalifornie sa presťahuje Shane Bowers.



Pre Bowersa ide už o jeho piate pôsobisko v NHL od draftu v roku 2017, kde ho z 28. miesta draftovala Ottawa. Bordeleau zaznamenal 6 gólov 12 asistencií v 44 zápasoch v drese "žralokov".