New Jersey bude niekoľko týždňov bez brankára Blackwooda,mimo aj Palát

Newark 8. novembra (TASR) - Kanadský hokejový brankár Mackenzie Blackwood bude mimo hry minimálne tri týždne pre zranenie stehna. Klub New Jersey Devils sa bude musieť v zámorskej NHL dlhšie zaobísť aj bez Ondřeja Paláta, ktorého čaká operácia slabín a dvojmesačná absencia.



Blackwood hral naposledy vo štvrtok na ľade Edmontonu (4:3) a práve v tomto zápase striedal v druhej tretine pre zranenie. Spoluhráč slovenského útočníka Tomáša Tatara má v tejto sezóne priemernú úspešnosť zákrokov 88 percent. Palát je mimo diania už dva týždne, naposledy hral pri prehre Devils s Washingtonom Capitals (3:6). Český útočník dal v šiestich zápasoch tri góly, do New Jersey prišiel pred sezónou z Tampy Bay.