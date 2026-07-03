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New Jersey Devils podpísali s brankárom Rittichom ročný kontrakt
Tridsaťtriročný Rittich pôsobil v uplynulej sezóne v tíme New York Islanders, kde odchytal 30 zápasov s bilanciou 14 víťazstiev, 10 prehier a troch prehier po predĺžení.
Autor TASR
New York 3. júla (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New Jersey Devils podpísal s českým brankárom Davidom Rittichom ročnú zmluvu v hodnote jeden milión amerických dolárov. Oznámil to v piatok generálny manažér Sunny Mehta.
Tridsaťtriročný Rittich pôsobil v uplynulej sezóne v tíme New York Islanders, kde odchytal 30 zápasov s bilanciou 14 víťazstiev, 10 prehier a troch prehier po predĺžení. Dosiahol priemer 2,76 inkasovaného gólu na zápas, úspešnosť zákrokov 89,4 percenta a dvakrát si udržal čisté konto.
Rodák z Jihlavy má za sebou desať sezón v NHL. V dresoch Calgary, Toronta, Nashvillu, Winnipegu, Los Angeles a Islanders nastúpil na 260 stretnutí základnej časti s bilanciou 122 víťazstiev, 81 prehier a 29 prehier po predĺžení či nájazdoch. Jeho najvydarenejšia sezóna prišla v ročníku 2018/2019 vo farbách Calgary, keď vyhral 27 zápasov a v roku 2020 sa predstavil v Zápase hviezd NHL. Deväťkrát si v profilige udržal čisté konto.
Tridsaťtriročný Rittich pôsobil v uplynulej sezóne v tíme New York Islanders, kde odchytal 30 zápasov s bilanciou 14 víťazstiev, 10 prehier a troch prehier po predĺžení. Dosiahol priemer 2,76 inkasovaného gólu na zápas, úspešnosť zákrokov 89,4 percenta a dvakrát si udržal čisté konto.
Rodák z Jihlavy má za sebou desať sezón v NHL. V dresoch Calgary, Toronta, Nashvillu, Winnipegu, Los Angeles a Islanders nastúpil na 260 stretnutí základnej časti s bilanciou 122 víťazstiev, 81 prehier a 29 prehier po predĺžení či nájazdoch. Jeho najvydarenejšia sezóna prišla v ročníku 2018/2019 vo farbách Calgary, keď vyhral 27 zápasov a v roku 2020 sa predstavil v Zápase hviezd NHL. Deväťkrát si v profilige udržal čisté konto.