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New Jersey Devils získali z Nashvillu útočníka Evangelistu
Vymenil ho za voľby v prvom a druhom kole budúcoročného draftu.
Autor TASR
New Jersey 2. septembra (TASR) - Tím zámorskej NHL New Jersey Devils získal z Nashville Predators dvadsaťštyriročného útočníka Lukea Evangelistu. Vymenil ho za voľby v prvom a druhom kole budúcoročného draftu.
Evangelista zaznamenal v minulej sezóne 12 gólov a celkovo 56 bodov v 81 zápasoch. Generálny manažér Nashvillu Chris MacFarland však uviedol pre klubový web, že to bolo ťažké rozhodnutie: „Bolo to jedno z našich najťažších rozhodnutí. Ale niekedy cítite, že to musíte urobiť.“
Evangelista zaznamenal v minulej sezóne 12 gólov a celkovo 56 bodov v 81 zápasoch. Generálny manažér Nashvillu Chris MacFarland však uviedol pre klubový web, že to bolo ťažké rozhodnutie: „Bolo to jedno z našich najťažších rozhodnutí. Ale niekedy cítite, že to musíte urobiť.“