New Jersey i Tampa Bay s prehrami, trio Slovákov nebodovalo

1. kolo play off NHL



štvrťfinále Východnej konferencie druhé zápasy /na 4 víťazstvá/



Carolina Hurricanes - New Jersey Devils 3:1

/stav série: 2:0/



Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators 3:2 pp

/stav série: 2:0/



prvý zápas /na 4 víťazstvá



Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 2:6

/stav série: 0:1/



štvrťfinále Západnej konferencie druhý zápas /na 4 víťazstvá/:



Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 0:4 v 2. tretine

/stav série: 1:0/

New York 23. apríla (TASR) - New Jersey v zostave so slovenskými hokejistami Šimonom Nemcom a Tomášom Tatarom prehralo v noci na stredu v druhom zápase 1. kola play off NHL na ľade Caroliny 1:3. Hurricanes vedú vo štvrťfinálovej sérii Východnej konferencie 2:0. Hráči Tampy Bay s obrancom Erikom Černákom podľahli v úvodnom dueli vyraďovačky doma Floride 2:6.Nemec odohral vo svojom prvom zápase v play off NHL 14:12 min. Tatar strávil na ľade 12:10 min. Dvadsaťjedenročný Nemec sa dostal do zostavy New Jersey spolu s Dennisom Cholowským po tom, ako sa v úvodnom dueli série zranili obrancovia Luke Hughes a Brenden Dillon. Jordan Martinook prispel k triumfu Caroliny gólom a asistenciou. Veľkou oporou domácich bol brankár Frederik Andersen, ktorý vykryl 25 striel Devils.Černák absolvoval proti Floride 17:08 min a na bránku súpera vyslal dve strely. V tretej tretine dostal menší trest za nedovolené bránenie a jeho vylúčenie potrestal svojím druhým gólom v zápase Nate Schmidt. Skvelý návrat po dvojmesačnej pauze zavinenej zranením zaznamenal Matthew Tkachuck, ktorý vsietil dva góly Panthers a pridal aj asistenciu. Toronto zdolalo v druhom zápase play off Ottawu 3:2 po predĺžení a v sérii vedie 2:0. O triumfe Maple Leafs rozhodol Max Domi.