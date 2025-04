New Jersey má po sezóne, asistencia Nemca nestačila

NHL - play off, 1. kolo



štvrťfinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/



piate zápasy:



Carolina Hurricanes - New Jersey Devils 5:4 p2p



(Š. NEMEC 0+1)



/konečný stav série: 4:1, Carolina postúpila do semifinále konferencie/







Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators 0:4



/stav série: 3:2/







štvrťfinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/



piate zápasy:



Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 3:2 pp



/stav série: 3:2/







Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 1:3



/stav série: 2:3/



New York 30. apríla (TASR) - Pre hokejistov New Jersey Devils sa sezóna v NHL skončila. V noci na stredu prehrali na ľade Caroliny Hurricanes v piatom stretnutí štvrťfinále Východnej konferencie 4:5 po dvojnásobnom predĺžení a v sérii podľahli 1:4 na zápasy. O víťazný gól sa postaral v 25. minúte predĺženia Sebastian Aho. Za Devils si asistenciu pripísal Šimon Nemec, v štvrtom útoku nastúpil Tomáš Tatar. V hre je naďalej Ottawa, ktorá zvíťazila v Toronte 4:0 a znížila stav série na 2:3.Nemec nastúpil v tretej obrannej formácii a asistoval pri treťom góle Stefana Noesena v 10. minúte, po ktorom Devils viedli 3:0. O náskok však prišli už v druhej tretine. Slovenský obranca napokon odohral 27:57 min a zaznamenal jednu strelu na bránku a plusový bod. Tatar si pripísal 13:07 min, dvakrát vystrelil a zaknihoval plusový bod. Raz sa nechal vylúčiť a práve počas jeho pobytu na trestnej lavici v presilovke piatich proti trom Aho v 32. minúte vyrovnal na 4:4. Fínsky útočník mal napokon bilanciu 2+1.Vegas sa ujali vedenia v sérii nad Minnesotou 3:2 na zápasy, keď uspeli v piatom meraní síl 3:2 po predĺžení. Rozhodol v 65. minúte Brett Howden. Edmonton vedie nad Los Angeles taktiež 3:2, keď zvíťazil na ľade súpera 3:1.