New Jersey otočilo duel proti New Yorku Rangers

NHL - výsledok:



New Jersey Devils - New York Rangers 4:3 pp



New York 7. januára (TASR) - Hokejisti New Jersey zvíťazili v zápase zámorskej NHL proti New Yorku Rangers 4:3 po predĺžení. Domáci "diabli" v zostave s Tomášom Tatarom otočili v "Bitke o rieku Hudson" nepriaznivý stav z 1:3. Slovenský útočník odohral 17:05 min a pripísal si do štatistík plusový bod. Za hostí sedel na striedačke slovenský brankár Jaroslav Halák. Prvou hviezdou duelu bol americký útočník Devils Jack Hughes, ktorý zaznamenal dva góly a jednu asistenciu.