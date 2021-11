New Jersey podľahlo Minnesote v nájazdoch, Tatar s asistenciou

New York 25. novembra (TASR) - V nočnom stretnutí zámorskej NHL prehrali hokejisti New Jersey s Minnesotou 2:3 po nájazdoch. V ich drese si pripísal bod za asistenciu slovenský krídelník Tomáš Tatar, pre ktorého to bol ôsmy bod v sedemnástom zápase sezóny. Na konte má dva góly a šesť asistencií.



New York Islanders bez slovenského obrancu Zdena Cháru, ktorý chýbal pre pozitívny test na koronavírus, podľahli mestskému rivalovi Rangers 1:4. Zaznamenali už siedmu prehru za sebou a v tabuľke Východnej konferencie figurujú na 14. priečke. Richard Pánik nastúpil v prvej formácii Islanders, odohral vyše 16 minút a pripísal si dva hity.



V bránke Vancouveru dostal pred Jaroslavom Halákom prednosť Thatcher Demko, ktorý inkasoval štyrikrát z 37 striel a Canucks prehrali na ľade Pittsburghu 1:4. Penguins uspeli štvrtýkrát za sebou a v tabuľke Východnej konferencie im patrí 8. miesto, Vancouver je v západnej vetve štrnásty.



NHL - výsledky:

Buffalo - Boston 1:5,



Columbus - Winnipeg 3:0,



Florida - Philadelphia 2:1 pp,



New Jersey - Minnesota 2:3 pp a sn

/za domácich Tatar 0+1/,



Pittsburgh - Vancouver 4:1,



Washington - Montreal 6:3,



Detroit - St. Louis 4:2,



New York Islanders - New York Rangers 1:4,



Nashville - Vegas 2:5,



Colorado - Anaheim 5:2,



Arizona - Edmonton 3:5,



Los Angeles - Toronto 2:6,



Seattle - Carolina 2:1,



San Jose - Ottawa 3:3 po 2. tretine