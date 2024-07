New Jersey podpísalo nový dvojročný kontrakt s brankárom Dawsom

New Jersey 31. júla (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New Jersey Devils podpísal nový dvojročný kontrakt s Nicom Dawsom s ročným platom 812.500 dolárov.



Zmluva dvadsaťtriročného brankára bude v sezóne 2024/25 dvojcestná, v nasledujúcej už jednocestná. New Jersey si vybralo Dawsa v 3. kole draftu v roku 2020 a v uplynulých troch sezónach si pripísal 46 štartov v prvom tíme s priemerom 3,13 inkasovaných gólov a 89,4% úspešnosťou zákrokov. Väčšiu časť strávil na farme Utica Comets v AHL, kde má bilanciu 64 zápasov, 2,68 gólov a 90,6% úspešnosť.



Napriek krátkemu času v A-tíme "diablov" už stihol vytvoriť rekord NHL. Vo februári stál v bránke klubu počas zápasu pod holým nebom s Philadelphiou Flyers a vychytal triumf 6:3. Dews chytil 45 zo 48 striel, čo je brankársky rekord v zápase NHL pod otvorenou strechou.