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New Jersey podpísalo s Gricjukom trojročnú zmluvu
Gricjuk odohral v uplynulej sezóne svoju nováčikovskú sezónu v NHL.
Autor TASR
Newark 30. júna (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New Jersey Devils podpísal s ruským útočníkom Arsenijom Gricjukom nový trojročný kontrakt v celkovej hodnote 9,75 milióna amerických dolárov. Dvadsaťpäťročný hokejista, ktorý bol po uplynutí zmluvy obmedzený voľný hráč, bude mať priemerný ročný plat 3,25 milióna USD.
Gricjuk odohral v uplynulej sezóne svoju nováčikovskú sezónu v NHL. V 66 zápasoch zaznamenal 13 gólov a 31 bodov. Predtým strávil päť rokov v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL), odkiaľ prišiel do New Jersey pred sezónou 2025/2026. Rodáka z Krasnojarska si Devils vybrali v drafte NHL 2019 v 5. kole zo 129. miesta. V roku 2022 získal s tímom Ruska striebornú medailu na zimných olympijských hrách v Pekingu. Na juniorských majstrovstvách sveta 2021 obsadil s reprezentáciou štvrté miesto.
Gricjuk odohral v uplynulej sezóne svoju nováčikovskú sezónu v NHL. V 66 zápasoch zaznamenal 13 gólov a 31 bodov. Predtým strávil päť rokov v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL), odkiaľ prišiel do New Jersey pred sezónou 2025/2026. Rodáka z Krasnojarska si Devils vybrali v drafte NHL 2019 v 5. kole zo 129. miesta. V roku 2022 získal s tímom Ruska striebornú medailu na zimných olympijských hrách v Pekingu. Na juniorských majstrovstvách sveta 2021 obsadil s reprezentáciou štvrté miesto.