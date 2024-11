New Jersey poslalo Šimona Nemca na farmu

New York 8. novembra (TASR) - Vedenie zámorského hokejového klubu NHL New Jersey Devils poslalo slovenského obrancu Šimona Nemca do farmárskeho tímu Utica Comets (AHL). Klub o tom informoval pred zápasom s Montrealom Canadiens.



Dvadsaťročný Nemec nastúpil v tejto sezóne NHL na 9 zápasov, v ktorých zaznamenal jednu asistenciu, ale po návrate Bretta Pesceho a Lukea Hughesa po zraneniach stratil miesto v zostave a šesť posledných duelov Devils sledoval len z tribúny.



Dvojka draftu 2022 sa tak vráti do tímu v nižšej súťaži a bude čakať na svoju šancu. V posledných dňoch sa v zámorských médiách špekulovalo o výmene Nemca do iného klubu a spomínal sa aj Montreal, kde hrá jeho krajan a draftová jednotka z toho istého roku Juraj Slafkovský.



Nemec odohral v NHL zatiaľ 69 zápasov s bilanciou 3+17. V Utice odohral celkovo 78 zápasov a nazbieral v nich 42 bodov (14+28). Prvý zápas v AHL v tejto sezóne by mohol odohrať v noci na sobotu proti Clevelandu.