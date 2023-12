New Jersey povolalo Nemca do prvého tímu

New York 1. decembra (TASR) - Hokejový klub New Jersey Devils povolal z farmy v Utice do prvého tímu slovenského obrancu Šimona Nemca. Devätnásťročný bek by mohol absolvovať debut v NHL v noci na sobotu proti San Jose. Vyplýva to zo súpisky "diablov" na oficiálnej webovej stránke nhl.com. Nemec by mal v zostave nahradiť zraneného Dougieho Hamiltona.



Nemec začal sezónu v klube Utica Comets, ktorého dres oblieka už druhý ročník. Na svoje konto si pripísal v 13 stretnutiach osem bodov (2+6). Ak si pripíše debut proti Sharks, stane sa 95. Slovákom, ktorý si zahral v najlepšej lige sveta.