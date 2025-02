New Jersey povolalo Nemca namiesto zraneného Siegenthalera

Newark 18. februára (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New Jersey Devils po druhý raz tento mesiac povolal z nižšej AHL do prvého tímu slovenského obrancu Šimona Nemca. "Diabli" zároveň umiestnili na listinu zranených švajčiarskeho obrancu Jonasa Siegenthalera.



Devils urobili viacero zmien, do prvého tímu povolali z farmárskeho tímu Utica Comets aj útočníka Chasea Stillmana, obrancu Seamusa Caseyho a brankára Tylera Brennana. Posledný menovaný nahradil zraneného švédskeho brankára Jacoba Markströma, ktorý skončil rovnako ako Siegenthaler na listine zranených. Nemec a Brennan sa k tímu pripoja na utorkovom tréningu, Stillman a Casey ho nestihnú kvôli meškaniu na ceste z Uticy. New Jersey informovalo o zmenách na súpiske prostredníctvom klubového webu.



Nemec si naposledy obliekol dres New Jersey 8. februára, keď bol pri víťazstve nad Montrealom (4:0). Následne putoval späť ma farmu, na ktorej odohral dovedna 34 stretnutí a nazbieral v nich 23 bodov (5+18). V prebiehajúcom ročníku profiligy absolvoval 11 duelov bez gólového zápisu so ziskom jednej asistencie.