New Jersey prehrali s Islanders 3:4 pp, Tatar nebodoval

Troy Stecher z Edmontonu Oilers (51) gratuluje brankárovi Stuartovi Skinnerovi (74) po jeho shutoute proti Pittsburghu Penguins v zápase hokejovej NHL v Edmontone, Alberta, v piatok 25. októbra 2024. Foto: TASR/AP

NHL - sumáre:



Vegas Golden Knights - Ottawa Senators 6:4 (2:3, 1:1, 3:0)



Góly: 18. N. Roy (Pearson, Pietrangelo), 18. Hague (Holtz), 27. Barbašev (Pietrangelo, Hanifin), 57. Hertl (Stone, Eichel), 58. Kolesar (Pearson, Pietrangelo), 59. Barbašev (Eichel, Stone) – 3. Gaudette (Reinhardt, Bernard-Docker), 13. Giroux (Jensen, Batherson), 19. Batherson, 38. Gaudette (Giroux, Stützle). Brankári: Hill - Ullmark, strely na bránku: 28:38.







New Jersey Devils - New York Islanders 3:4 po predĺžení (1:2, 1:1, 1:0 - 0:1)



Góly: 12. Hischier (Bratt, Dillon), 26. Lazar (Cotter, Siegenthaler), 59. Bratt – 2. Nelson (Pelech, Palmieri), 15. Lee (Dobson, Pageau), 32. Palmieri (Romanov, Nelson), 62. Horvat (Barzal, Pulock). Brankári: Allen - Sorokin, strely na bránku: 35:30.







Chicago Blackhawks - Nashville Predators 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)



Góly: 3. Cr. Smith (Reichel, Allan), 26. Bedard (Vlasic, Murphy) – 34. Forsberg (Nyquist, Carrier), 37. Nyquist (Carrier, Cole Smith), 54. Skjei (Novak, Evangelista). Brankári: Mrázek - Saros, strely na bránku: 29:34.







Edmonton Oilers - Pittsburgh Penguins 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)



Góly: 34. Draisaitl (Arvidsson, Bouchard), 38. Bouchard (Arvidsson, Podkolzin), 41. Nugent-Hopkins (Hyman, Ekholm), 47. Ekholm (Arvidsson). Brankári: Skinner - Blomqvist, strely na bránku 50:27.

Slováci v akcii:



Tomáš Tatar (New Jersey) 07:25 0 0 0 0 1 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 26. októbra (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom prehrali v noci na sobotu v zámorskej NHL s New Yorkom Islanders 3:4 po predĺžení. V drese domácich sa opäť nedostal do zostavy obranca Šimon Nemec a bol len zdravý náhradník. Víťazný gól strelil v 61. minúte Bo Horvat. Edmonton zdolal Pittsburgh 4:0, brankár Stuart Skinner zaznamenal 27 zákrokov a pripísal si prvé čisté konto v sezóne.Zo Slovákov nastúpil len Tatar, ktorý nezabránil štvrtej tretej prehre New Jersey za sebou. Tridsaťtriročný krídelník bol druhý najmenej vyťažovaný hráč tímu, strávil na ľade 7 minút a 25 sekúnd, zaznamenal jednu strelu a tri hity. Po návrate Lukea Hughesa a Bretta Pesceho sa Nemec znova nevošiel na súpisku Devils. New Jersey v zápase trikrát prehrávali, no vždy dotiahli náskok súpera. Jesper Bratt 89 sekúnd pred koncom tretej časti vyrovnal na 3:3. Švéd mal v zápase aj asistenciu. Hrdinom bol však Horvat, ktorý po prihrávke od Mathewa Barzala strelou z prvej prekonal Jakea Allena. Hosťujúci hráči Kyle Palmieri a Brock Nelson mali bilanciu 1+1.Hlavný tréner "diablov" Sheldon Keefe poukázal na nahustený program svojho tímu.uviedol pre oficiálny portál súťaže 44-ročný kanadský kouč.Edmonton vyhral tretí z uplynulých piatich duelov a prvýkrát v tomto ročníku neinkasoval. Pričinil sa o to Skinner, ktorý dosiahol piate čisté konto v profilige.povedal Skinner. Zhodne gól a asistenciu zaznamenali v drese "olejárov" obrancovia Evan Bouchard s Mattiasom Ekholmom. Švédsky útočník Viktor Arvidsson mal bilanciu 0+3. Víťazný gól strelil v 33. minúte Leon Draisaitl. V drese domácich nebodoval hviezdny Connor McDavid. Penguins neuspeli štvrtýkrát v rade. Bola to v poradí 14. konfrontácia medzi kapitánmi oboch tímov McDavidom a Sidneym Crosbym.Nashville po piatich prehrách v úvode sezóny dosiahol druhý triumf za sebou. Na ľade Chicaga mal síce dvojgólové manko po presných zásahoch Craiga Smitha a Connora Bedarda, ale Predators ešte v druhej tretine vyrovnali. V 34. minúte znížil Filip Forsberg a krátko na to počas oslabenia Gustav Nyquist 200. gólom v základnej časti upravil na 2:2. Obrat dokonal počas presilovej hry Brady Skjei.Vegas uspel aj v piatom domácom zápase. Golden Knights trikrát v stretnutí prehrávali (0:2, 2:3 i 3:4), ale v tretej tretine počas 85 sekúnd tromi gólmi zlomili odpor súpera. Najprv Tomáš Hertl v presilovej hre vyrovnal na 4:4, Keegan Kolesar o minútu neskôr poslal domácich prvýkrát do vedenia a výsledok upravil strelou do prázdnej bránky Ivan Barbašev.