New Jersey prehralo so San Jose 0:1, rozhodol Sturm

Výsledky:



New Jersey - San Jose 0:1,

Chicago - Minnesota 2:1 pp,

Anaheim - Columbus 4:2



New York 11.novembra (TASR) - Hokejisti New Jersey prehrali v noci na pondelok v zámorskej NHL so San Jose 0:1. Slovenský útočník Tomáš Tatar odohral v drese domácich Devils 7:48 min, o triumfe Sharks rozhodol Nico Sturm.Skvelý výkon podal brankár Mackenzie Blackwood, ktorý vykryl všetkých 44 striel a zaznamenal prvý shutout v sezóne. Chicago zdolqlo Minnesotu 2:1 po predĺžení vďaka gólu Philipq Kurasheva. Anaheim zvíťazil nad Columbusom 4:2.