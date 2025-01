New Jersey prehralo vo Philadelphii 2:4, Tatar odohral cez 10 minút

NHL-výsledky:



Detroit - LA Lings 5:2,

Philadelphia - New Jersey 4:2,

St. Louis - Vancouver 2:5,

Edmonton - Seattle 4:2,

San Jose - Pittsburgh 2:1

New York 28. januára (TASR) - Hokejisti New Jersey prehrali v nočnom zápase zámorskej NHL na ľade Philadelphie 2:4. Slovenský útočník Tomáš Tatar nastúpil v štvrtom útoku Devils, odohral 10:26 min, no do štatistík sa bodovo nezapísal. Detroit zdolal Los Angeles 5:2 a predĺžil sériu víťazstiev na tri stretnutia. Gólom a tromi asistenciami sa o to zaslúžil švédsky útočník Lucas Raymond.Do zostavy Edmontonu sa po vypršaní trestu vrátil Connor McDavid, "olejárom" pomohol k triumfu nad Seattlom 4:2 jedným gólom.Darilo sa aj Conorovi Garlandovi, útočník Vancouveru skóroval dvakrát a jeho tím aj vďaka tomu zdolal St. Louis 5:2.San Jose doma zvíťazilo nad Pittsburghom 2:1, víťazný gól dal 18-ročný Macklin Celebrini.