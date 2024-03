New Jersey prehralo vo Vegas, Regendov Anaheim nestačil na St. Louis

NHL - výsledky:



New York Rangers - New York Islanders 5:2, Vegas Golden Knights - New Jersey Devils 3:1, Columbus Blue Jackets - Winnipeg Jets 1:6, Chicago Blackhawks - San Jose Sharks 5:2, Ottawa Senators - Carolina Hurricanes 2:7, Pittsburgh Penguins - Detroit Red Wings 6:3, St. Louis Blues - Anaheim Ducks 4:2

New York 18. marca (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils podľahli v nočnom zápase zámorskej NHL Vegas Golden Knights 1:3 a zaznamenali štvrtú prehru v uplynulých piatich dueloch. Slovenský obranca Šimon Nemec odohral 21:07 minút a do štatistík si pripísal jednu strelu na bránku a jednu mínusku. Z víťazstva sa netešil ani Pavol Regenda, jeho Anaheim prehral v St. Louis 2:4. Slovenský útočník strávil na ľade 10:40 minút a pripísal si dve strely na bránku a tri bodyčeky.Hokejisti New Yorku Rangers triumfovali nad Islanders 5:2 a upevnili si vedúce postavenie v Metropolitnej divízii. Rozhodujúci gól zaznamenal v 36. minúte útočník Jonny Brodzinski. Rangers vyhrali piaty z uplynulých šiestich zápasov. Za domácich sa presadili aj Mika Zibanejad, Will Cuylle, Kaapo Kakko a Alexis Lafreniere. K'Andre Miller zaznamenal dve asistencie. V drese hostí skóroval dvakrát Bo Horvat, pri oboch góloch mu asistoval Brock Nelson. Islanders prehrali štvrtý duel po sebe a stratili dôležité body v boji o druhú voľnú kartu do play off vo Východnej konferencii.Pittsburgh Penguins zvíťazili nad Detroitom Red Wings 6:3. Jeden gól strelil Sidney Crosby, ktorý sa tak v historických tabuľkách dotiahol na Waynea Gretzkého v počte gólov za jeden tím. V základnej časti ich obaja zaznamenali 583 a spolu sú na siedmom mieste.