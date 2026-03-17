New Jersey s Nemcom zdolalo Boston 4:3 pp
Slovenský útočník inkasoval päťminútový trest za bitku.
New York 17. marca (TASR) - V noci na utorok boli v zámorskej NHL v akcii dvaja Slováci. New Jersey Devils v zostave so Šimonom Nemcom zdolalo Boston 4:3 po predĺžení, slovenský obranca nebodoval. Bez bodu bol aj Martin Pospíšil, jeho Calgary prehralo v Detroite 2:5. Slovenský útočník inkasoval päťminútový trest za bitku.
„Diabli“ zvíťazili po druhý raz za sebou, dvoma gólmi sa blysol Paul Cotter. Ten druhý strelil sedem sekúnd pred koncom predĺženia. Jack Hughes zaznamenal tri asistencie a vytvoril nový klubový rekord. Na 400 bodov v kariére potreboval 414 zápasov, rýchlejšie to pred ním nedokázal nikto.
Nemec odohral takmer 20 minút a prezentoval sa dvoma strelami na bránku. V drese hostí sa dvakrát presadil David Pastrňák. Na konte má v tejto sezóne 81 bodov a stal druhým českým hráčom v profilige so siedmimi sezónami s minimálne 80 bodmi. Jaromír Jágr má na konte 10 takýchto sezón.
Detroit ukončil trojzápasovú sériu prehier, víťazstvo nad „plameňmi“ režírovali dvojgólový Patrick Kane a Alex DeBrincat, ktorý nazbieral tri asistencie. Pospíšil, ktorý vynechal predošlé dva zápasy, odohral necelých 10 minút.
Artemij Panarin sa v drese Los Angeles predstavil po prvý raz v Madison Square Garden od odchodu z NY Rangers, na víťazstve „kráľov“ sa podieľal jednou asistenciou.
Utah zvíťazil v Dallase 6:3 a ukončil domácim rekordnú 15-zápasovú bodovú sériu.
Útočník Jevgenij Malkin sa po treste vrátil do zostavy Pittsburghu a dvoma gólmi a asistenciou pomohol „tučniakom“ k víťazstvu 7:2 v Colorade. Avalanche prehrali tretí zápas z uplynulých štyroch.
NHL - výsledky:
Detroit - Calgary 5:2, New Jersey - Boston 4:3 pp, NY Rangers - LA Kings 1:4, Dallas - Utah 3:6, Colorado - Pittsburgh 2:7
