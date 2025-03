New Jersey s Tatarom prehralo doma s Vancouverom 3:4 po nájazdoch

NHL - výsledky:



New Jersey - Vancouver 3:4 pp a sn, NY Islanders - Columbus 3:4 pp a sn, Dallas - Minnesota 3:0, Utah - Detroit 1:5

New York 25. marca (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom prehrali v zámorskej NHL doma s Vancouverom 3:4 po predĺžení a nájazdoch. Obranca Šimon Nemec sa v druhom dueli za sebou nezmestil do zostavy "diablov".Vancouver si vynútil predĺženie v závere tretej tretiny, keď 36 sekúnd pred sirénou vyrovnal pri hre bez brankára Conor Garland na 3:3. V nájazdoch potom o triumfe Canucks rozhodol švédsky krídelník Jonathan Lekkerimäki. Do bránky hostí sa po viac ako mesiac trvajúcej absencii pre zranenie postavil Thatcher Demko a mal 22 zákrokov. Tatar odohral v treťom útoku Devils 10:37 min s jednou strelou a jedným hitom. Jeho tímu nepomohli ani dva zásahy Tima Meiera. Vancouver sa priblížil na rozdiel troch bodov k St. Louis v boji o druhú voľnú kartu do play off zo Západnej konferencie a má zápas k dobru.Detroit uspel na ľade Utahu 5:1, hoci mal v dueli iba 14 striel na bránku. Alex DeBrincat k tomu prispel gólom a asistenciou. Hosťom sa už v 2. minúte zranil český brankár Petr Mrázek, nahradil ho Alex Lyon. Red Wings živia nádej na play off, na Montreal na poslednej postupovej pozícii vo Východnej konferencii strácajú tri body. O bod pred Detroitom je Columbus, ktorý ukončil šesťzápasovú šnúru prehier. Na ľade New Yorku Islanders triumfoval 4:3 po nájazdoch.Brankár Jake Oettinger z Dallasu chytil všetkých 32 striel a priviedol svoj tím k víťazstvu nad Minnesotou 3:0. Bolo to jeho druhé čisté konto v sezóne a celkovo 12. v kariére v NHL. Dallas bodoval v piatom stretnutí za sebou.