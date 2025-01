New Jersey s Tatarom prehralo na ľade Los Angeles 0:3

výsledok:



Los Angeles - New Jersey 3:0

New York 2. januára (TASR) - Hokejisti Los Angeles vyhrali v noci na štvrtok v zápase zámorskej NHL nad New Jersey 3:0. V jedinom nočnom stretnutí nastúpil aj Slovák Tomáš Tatar, ktorý figuroval vo štvrtom útoku hostí.Domáci brankár Darcy Kuemper dosiahol svoj 33. shutout v kariére symbolicky 33 zákrokmi, pre kanadského gólmana to bolo zároveň druhé čisté konto v sezóne. Víťazný gól strelil v 27. minúte Andre Lee a pripísal si tak premiérový presný zásah v NHL. Pri zvyšných dvoch asistoval najproduktívnejší hráč zápasu Mikey Anderson a jeho tím vyhral doma ôsmy raz za sebou. Tatar bol na ľade 9:06 minúty, mal tri strely na bránu a jeden blok.