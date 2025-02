New Jersey s Tatarom prehralo v Colorade 1:5

NHL - výsledky:



Ottawa - Winnipeg 1:4, Colorado - New Jersey 5:1, Los Angeles - Vancouver 2:3 pp

Hokejisti New Jersey prehrali v noci na štvrtok v NHL na ľade Colorada 1:5. V zostave Devils nastúpil v druhom útoku aj slovenský reprezentant Tomáš Tatar, no do kanadského bodovania sa nezapísal. New Jersey patrí vo Východnej konferencii 6. priečka, Colorado je na západe siedme.Winnipeg uspel v Ottawe 4:1 a potvrdil pozíciu lídra ligy. Pripísal si jedenáste víťazstvo v sérii a má o tri body viac ako druhý najlepší účastník súťaže Washington.