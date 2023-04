New Jersey s Tatarom zdolalo NY Rangers 3:1 a vyrovnalo sériu na 2:2

1. kolo play off NHL



štvrťfinále Východnej konferencie - 4. zápasy:



Tampa Bay - Toronto 4:5 pp



/stav série: 1:3/







New York Rangers - New Jersey 1:3



/stav série: 2:2/







štvrťfinále Západnej konferencie - 4. zápasy:



Winnipeg - Vegas 2:4



/stav série: 1:3/







Seattle - Colorado 2:2 v 3. tretine



/stav série: 1:2/

New York 25. apríla (TASR) - Hokejisti New Jersey v zostave s Tomášom Tatarom zvíťazili vo štvrtom zápase 1. kola play off NHL na ľade New Yorku Rangers 3:1 a vyrovnali stav série na 2:2. Slovenský útočník odohral 14:07 min. Tampa Bay bez zraneného obrancu Erika Černáka podľahla doma Torontu 4:5 po predĺžení a v sérii prehráva 1:3 na zápasy.New Jersey uspelo aj v druhom dueli na ľade Rangers, Jonas Siegenthaler si pripísal na konto gól a asistenciu. V bránke domácich dostal pred Jaroslavom Halákom prednosť Igor Šesťorkin, ktorý vykryl 20 striel. Toronto v 49. minúte prehrávalo na Floride 1:4, no aj vďaka dvom gólom Austona Matthewsa si vynútilo predĺženie, v ktorom rozhodol v presilovke Alexander Kerfoot. Maple Leafs sú tak iba krok od postupu do semifinále Východnej konferencie.Winnipeg podľahol na domácom ľade Vegas 2:4 a v sérii prehráva 1:3. Beett Howden vsietil v drese Golden Knights dva góly, Shea Theodore mal bilanciu 1+1. Seattle hral v tretej tretine s Coloradom 2:2.