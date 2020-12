New Jersey sa dohodlo na trojročnom nováčikovskom kontrakte s Mercerom

New York 24. decembra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New Jersey Devils sa dohodol na trojročnom nováčikovskom kontrakte s Dawsonom Mercerom.



"Diabli" si vybrali devätnásťročného krídelníka z 18. miesta tohtoročného draftu. Mercer pôsobí v QMJHL v drese Chicoutimi Saguenéens, za ktorý odohral v prebiehajúcej sezóne päť zápasov a nazbieral sedem bodov (4+3). V juniorskej lige nastúpil dokopy na 176 duelov, strelil 69 gólov a pridal 88 asistencií.



Mercer má na konte zlatú medailu z uplynulých majstrovstiev sveta do 20 rokov a nechýba ani v tohtoročnom výbere Kanady na šampionáte v Edmontone.