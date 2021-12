New Jersey stiahlo Jaroša z listiny zranených, nehral od októbra

New York 7. decembra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New Jersey Devils stiahol slovenského obrancu Christiána Jaroša z listiny zranených hráčov. Po vynechaní 20 duelov by sa tak mohol vrátiť do zostavy "diablov".



Jaroš naposledy v NHL nastúpil 22. októbra v domácom stretnutí s Washingtonom (1:4). Začiatkom novembra ho klub zapísal na listinu zranených, keď na tréningu utrpel zranenie ruky a dĺžka jeho rekonvalescencie nebola známa. V pondelok ho klub aktivoval, no v dueli s Ottawou (2:3 pp a sn) ešte nenastúpil.



Do New Jersey prišiel Jaroš pred sezónou 2021/2022. V prebiehajúcom ročníku profiligy odohral zatiaľ iba dva zápasy, v ktorých nebodoval. Informoval portál CBS Sports.