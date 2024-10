Devils s Tatarom a Nemcom zdolali Buffalo 3:1 v zápase Global Series

NHL Global Series /Praha/ - sobota:



Buffalo Sabres - New Jersey Devils 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)



Góly: 29. Thompson (Greenway, Tuch) - 32. Casey (Haula, Noesen), 48. Cotter (J. Hughes), 55. Meier (Bratt, J. Hughes). Brankári: Allen - Levi, strely na bránku: 18:37, 16.722 divákov.



Slováci v akcii:



Tomáš Tatar (New Jersey) 15:32 0 0 0 0 3 0



Šimon Nemec (New Jersey) 15:25 0 0 0 0 0 0

Praha 5. októbra (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils zvíťazili aj v druhom zápase v rámci NHL Global Series. V sobotu v pražskej O2 Aréne zdolali Buffalo 3:1 a nadviazali tak na piatkový triumf 4:1 z otváracieho duelu sezóny. Víťazný gól Devils strelil v 48. minúte Paul Cotter, pri dvoch presných zásahoch asistoval Jack Hughes. Z výhry sa tešili aj Slováci v drese "diablov" - obranca Šimon Nemec a útočník Tomáš Tatar.Zápasy zámorskej profiligy mimo USA a Kanady odštartovali už 11. sezónu, v Česku sa hralo piatykrát. Oba duely v O2 Aréne sledovalo vyše 16.000 divákov. Tomáš Tatar odohral sobotný zápas opäť na krídle útočnej formácie s kapitánom Nicom Hischierom a Dawsonom Mercerom, ktorá tentoraz nastupovala ako prvá v poradí. Šimon Nemec znova štartoval v tretej obrannej dvojici s nováčikom Seamusom Caseym. Devils chýbal český krídelník Ondřej Palát, ktorý odletel späť do USA, kde očakával narodenie druhého potomka. Český hokej však mal v zápase zastúpenie, v drese Sabres sa predstavil mladík Jiří Kulich. Úvodné buly medzi Kulicha a Hischiera vhodil legendárny útočník "diablov" Patrik Eliáš. Prvú tretinu spestrila pästná výmena medzi Brendenom Dillonom a Alexom Tuchom, ktorý išiel pomstiť tvrdý zákrok obrancu New Jersey na J.J. Peterku. Nemecký útočník dlho ležal na ľade, napokon zamieril priamo do šatne a do hry sa už nevrátil.Po opatrnej prvej tretine sa v tej druhej hra rozbehla, oba tímy si vypracovali množstvo šancí, dve z nich nepremenil Tatar. Skóre otvoril až v 29. minúte útočník "šabiel" Tage Thompson, ktorý v skrumáži pretlačil puk za chrbát inak spoľahlivého Jakea Allena. O tri minúty neskôr odpovedal v presilovke Casey, 20-ročný bek si v druhom profiligovom štarte pripísal premiérový gól v NHL. Kľúčový moment prišiel v 48. minúte, keď sa Devils dostali do prečíslenia 2 na 1, Jack Hughes našiel Paula Cottera, ktorý to zobral na seba a zakončil presne do pravého horného rohu - 1:2. "Diabli" poistili náskok o osem minút neskôr, po ďalšej dobrej práci J. Hughesa obkrúžil Jesper Bratt súperovu bránku a Timo Meier zasunul puk do odkrytej siete. Sabres sa snažili v závere o odpoveď, v power play bez brankára trafili žŕdku, no zdramatizovať zápas sa im už nepodarilo.