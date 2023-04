New Jersey vedie 3:2 na zápasy, Tampa znížila stav série s Torontom

NHL - 1. kolo play off



štvrťfinále Východnej konferencie - 5. zápasy:



Toronto - Tampa Bay 2:4



/stav série: 3:2/







New Jersey - New York Rangers 4:0



/stav série: 3:2/







štvrťfinále Západnej konferencie - 5. zápas:



Vegas - Winnipeg 4:1



/konečný stav série: 4:1, postúpil Vegas/

New York 28. apríla (TASR) - Hokejisti tímu Vegas Golden Knights postúpili do 2. kola play off NHL. Najlepší tím Západnej konferencie po základnej časti uspel v noci na piatok v súboji s Winnipegom 4:1 a v sérii zvíťazil 4:1 na zápasy.New Jersey v zostave aj so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom delí už iba jeden triumf od postupu, hráčov New Yorku Rangers zdolali 4:0 a v sérii vedú 3:2 na zápasy. V drese hostí sedel na striedačke brankár Jaroslav Halák. V druhom súboji tímov Východnej konferencie Tampa Bay bez zraneného Erika Černáka zvíťazila v Toronte 4:2 a znížila stav série na 2:3.Tatar sa objavil na ľade na 16:06 min a pripísal si 6 striel na bránku. O dva góly Devils sa postaral Erik Haula a pridal aj asistenciu. Gól a asistenciu si zapísal aj Dawson Mercer. V drese Tampy zaznamenali po góle a asistencii Anthony Cirelli a Michael Eyssimont.O postup "zlatých rytierov" sa najviac zaslúžilo duo z druhého útoku. Chandler Stephenson dal dva góly a Mark Stone ho doplnil gólom a dvoma asistenciami.