New Jersey vyhralo nad St. Louis 3:2 pp, rozhodol Nemec
Nemec skóroval po dvoch týždňoch a celkovo má v tejto sezóne na konte päť presných zásahov a deväť asistencií.
27. novembra
New York 27. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Šimon Nemec druhýkrát v sezóne rozhodol v predĺžení o výhre New Jersey. Devils v noci na štvrtok zdolali 3:2 na domácom ľade St. Louis v zostave s Daliborom Dvorským. Z víťazstva sa tešili aj Martin Fehérváry, ktorého Washington vyhral nad Winnipegom tesne 4:3, a Juraj Slafkovský. Jeho gól síce neplatil po trénerskej výzve domáceho Utahu, ale Canadiens krátko na to otočili duel z 2:3 na 4:3.
Nemec skóroval po dvoch týždňoch a celkovo má v tejto sezóne na konte päť presných zásahov a deväť asistencií. V predĺžení rozhodol už duel s Chicagom, v ktorom strelil hetrik, a v extračase sa presadil aj v noci na štvrtok. V 63. minúte potiahol puk do útočného pásma, počkal na kapitána Nica Hischiera, ktorý obišiel bránku a naservíroval ho na strelu z prvej späť slovenskému reprezentantovi. A ten už z prvej nedal šancu brankárovi Blues Jordanovi Binningtonovi.
„Je to skvelý hráč, takže od neho očakávate takéto prihrávky. Ja som sa iba snažil urobiť si tam miesto a on ma našiel, takže to bol skvelý gól,“ povedal dvadsaťjedenročný obranca pre nhl.com. Nemec je len ôsmy obranca s dvoma a viac gólmi v predĺžení v jednej sezóne v histórii New Jersey Devils/Colorado Rockies.
Proti St. Louis odohral 24:19 minút, viac v drese New Jersey mal iba jeho partner z druhej obrannej dvojice Luke Hughes (26:45). Do štatistík si pripísal aj jeden plusový body, dve strely na bránku a dva bodyčeky. Dvorský strávil na ľade 16:19 minút, mal jednu mínusku a 44-percentnú úspešnosť na vhadzovaniach.
Slafkovský v Utahu dostal puk do siete v 43. minúte, keď ho v presilovke vyzval krížnym pasom na strelu z prvej lane Hutson a slovenský útočník trafil presne. Gól na 3:3 však neplatil, keďže domáci tréneri použili coach's challenge a ten potvrdil, že Slafkovský bol v zárodku akcie v ofsajde. Montreal však o 59 sekúnd rovnakú presilovku využil vďaka Nickovi Suzukimu a o ďalších 87 sekúnd neskôr rozhodol o triumfe Canadiens Ivan Demidov. Slafkovský, ktorý nastúpil v druhej formácii, strávil na ľade 18:02 minút bez strely na bránku a s jednou mínuskou a dvoma bodyčekmi.
V prvej lajne hral na jeho starom mieste opäť Zack Bolduc a práve elitný útok sa postaral o prvé tri góly Canadiens. Dvadsaťdvaročný útočník zaznamenal gól a dve asistencie, kapitán Suzuki mal bilanciu 2+1 a jednu gólovú prihrávku pridal Cole Caufield. „Tvrdo sme bojovali, no v druhej polovici druhej tretiny sme na desať minút vypadli a oni otočili z 0:2 na 3:2. Do tretej tretiny sme išli s tým, že chceme zápas späť a uspeli sme,“ povedal Bolduc, ktorý zaznamenal prvý trojbodový zápas v kariére. Bodovo sa dotiahol na Slafkovského, obaja nazbieral v 22 dueloch 10 bodov, no slovenský krídelník dal o gól viac (6).
Dva mínusové body, jednu strelu na bránku, dva hity a tri zablokované strely si počas 22:48 minút na ľade pripísal Fehérváry. O tesnej výhre Washingtonu nad Seattlom rozhodol v 46. minúte Connor McMichael, hostia po jeho zásahu na 4:2 dokázali už len skorigovať stav. Do listiny strelcov sa zapísal aj Alexander Ovečkin, pre ktorého to bol už rekordný 908. gól v základnej časti súťaže. „Vždy nájde spôsob, ako ovplyvniť dôležitý zápas. Dnes to nebolo inak,“ povedal tréner Spencer Carbery.
Ovečkin prekonal Stevea Yzermana (1514 zápasov) v počte odohraných zápasov ZČ za jeden tím a zároveň v historických tabuľkách vyrovnal rekord Gordieho Howea (348) v počte domácich duelov so streleným gólom. Zároveň to bol jeho deviaty gól v jednom mesiaci, čím sa v štatistikách dotiahol na tretieho Howea (deväť v marci 1969) spomedzi hráčov, ktorí to dosiahli vo veku viac ako 40 rokov. Viac majú na konte už len Johnny Bucyk (10 v januári 1976) a Howe (11 vo februári 1969).
Pre zranenia chýbali Erik Černák (Tampa Bay) a Samuel Honzek s Martinom Pospíšilom (obaja Calgary), pričom Lightning zdolali Flames 5:1. Pre Tampu to bolo piate víťazstvo po sebe, ôsme v uplynulých desiatich dueloch a poskočila na druhé miesto Východnej konferencie o bod za New Jersey. Domáci viedli už po úvodných 90 sekundách 2:0 vďaka gólom Brandona Hagela a Charle-Edouarda D'Astousa. „Skvelý štart, plnili sme sieť a hrali sme s jasným cieľom. Štvali ma len naše vylúčenia, no na druhej strane sme skvele zvládli oslabenia,“ pochvaľoval si tréner Jon Cooper.
Colorado doma rozstrieľalo San Jose 6:0, víťaznú sériu natiahlo na desať zápasov a kraľuje celej NHL s 39 bodmi z 23 zápasov. Vyznamenal sa brankár Mackenzie Blackwood, ktorý kryl 26 striel a mal druhý shutout v druhom zápase po sebe. „Boli sme proste skvelí. Na to, akí sme ofenzívni, tak sme hrdí na našu obranu. Chalanom naozaj záležalo na tej nule,“ povedal. Colorado neinkasovalo už v treťom stretnutí po sebe a vyrovnalo rekord organizácie Avalanche/Quebec Nordiques z novembra 2001. Nathan MacKinnon zaznamenal gól a asistenciu, v počte prihrávok (669) prekonal Petra Šťastného a dostal sa na druhé miesto historických tabuliek Avalanche/Nordiques.
Hráči New York Islanders prestrieľali Boston Bruins vysoko 45:14, no na domácom ľade prehrali 1:3. Dva góly hostí strelil Alex Steeves. Minnesota vyhrala v Chicagu 4:3 po predĺžení, dosiahla šiesty triumf v sérii a poskočila už na tretiu priečku na západe. Víťazný gól strelil v druhej minúte extračasu v presilovke Kirill Kaprizov. „Je lepšie hrať 4 na 3 ako 5 na 4, v predĺžení je v presilovke viac miesta a hrá sa lepšie,“ uviedol. Matt Boldy zaznamenal gól a dve asistencie.
NHL - sumáre:
Detroit Red Wings - Nashville Predators 3:6 (0:1, 2:0, 1:5)
Góly: 26. DeBrincat (Larkin, Raymond), 37. van Riemsdyk (Kane, Danielson), 44. Chiarot (Appleton, Compher) - 16. Bunting (Blankenburg, Haula), 43. Blankenburg (O'Reilly), 43. Josi (Bunting, McCarron), 55. O'Reilly (Evangelista, Stamkos), 55. Haula (Forsberg, Marchessault), 59. Stamkos (O'Reilly, Evangelista). Brankári: Talbot - Annunen, strely na bránku: 31:29.
Tampa Bay Lightning - Calgary Flames 5:1 (4:0, 0:0, 1:1)
Góly: 1. Hagel (Cirelli, Kučerov), 2. D'Astous (Paul, Guentzel), 6. Girgensons (Gourde, Holmberg), 11. Carlile (Santini, Guentzel), 55. Kučerov (Hagel, Raddysh) - 42. Farabee (Beecher, Kuznecov). Brankári: Wasilewskij - Wolf, strely na bránku: 23:33.
Florida Panthers - Philadelphia Flyers 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Góly: 6. Marchand (Verhaeghe, Bennett), 26. Verhaeghe (Bennett, Ekblad) - 28. Andrae (Drysdale, Tippett), 32. Mičkov (Andrae, Zegras), 60. Foerster (Sanheim, York), 60. Couturier (Dvorak). Brankári: Bobrovskyj - Vladař, strely na bránku: 27:18.
New Jersey Devils - St. Louis Blues 3:2 pp (1:2, 1:0, 0:0 - 1:0)
Góly: 12. Meier (Hischier, Hamilton), 29. Hischier (Meier, L. Hughes), 63. NEMEC (Hischier, Cotter) - 3. Fowler (Walker, Mailloux), 15. Thomas (Fowler, Bučněvič). Brankári: Markström - Binnington, strely na bránku: 29:23.
New York Islanders - Boston Bruins 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Góly: 5. Barzal (DeAngelo, Schaefer) - 7. Steeves (Kuraly, Eyssimont), 21. Jeannot (Minten), 51. Steeves (Minten). Brankári: Sorokin - Swayman, strely na bránku: 45:14.
Pittsburgh Penguins – Buffalo Sabres 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)
Góly: 18. Dumba, 48. Rust (Shea), 53. Hayes (Karlsson, Wotherspoon), 60. Dewar (Heinen, Shea) - 48. Zucker (Quinn, McLeod), 56. Quinn (Zucker, Samuelsson). Brankári: Jarry - Luukkonen, strely na bránku: 19:31.
Washington Capitals - Winnipeg Jets 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Góly: 7. Carlson (Wilson), 15. Chychrun (Milano, Frank), 26. Ovečkin (Roy, Beauvillier), 46. McMichael - 20. Vilardi (Connor), 22. Vilardi (Morrissey, Connor), 56. Scheifele (Connor, DeMelo). Brankári: Lindgren - Comrie, strely na bránku: 34:21.
Carolina Hurricanes - New York Rangers 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Góly: 26. Gostisbehere (Aho, Ehlers), 51. Jarvis (Gostisbehere, Aho) - 17. Laba (Raddysh, Robertson), 39. Panarin (Fox, Miller), 41. Trocheck (Panarin, Zibanejad), 59. Cuylle. Brankári: Andersen - Šesťorkin, strely na bránku: 38:18.
Columbus Blue Jackets - Toronto Maple Leafs 1:2 pp (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)
Góly: 54. Werenski (Miles Wood) - 57. Cowan (Nylander, Tavares), 65. Nylander (Ekman-Larsson, Knies). Brankári: Greaves - Woll, strely na bránku: 36:23.
Chicago Blackhawks - Minnesota Wild 3:4 pp (0:0, 2:1, 1:2 - 0:1)
Góly: 26. Dickinson, 33. Bedard (Rinzel, Bertuzzi), 46. Levšunov (Bedard, Dach) - 40. Faber (Johansson, Boldy), 43. Sturm (Brodin, Middleton), 51. Boldy (Brodin, Faber), 62. Kaprizov (Boldy, Eriksson Ek). Brankári: Knight - Gustavsson, strely na bránku: 37:24.
Colorado Avalanche - San Jose Sharks 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)
Góly: 4. Colton, 20. MacKinnon (Makar, Landeskog), 24. Malinski (Lehkonen, Nečas), 25. Manson (Olofsson, Kelly), 25. Kiviranta (Ivan, Bardakov), 57. Lehkonen (MacKinnon, Nečas). Brankári: Blackwood - Askarov (25. Nedeljkovic), strely na bránku: 42:26.
Utah Mammoth - Montreal Canadiens 3:4 (0:2, 3:0, 0:2)
Góly: 30. Hayton (Keller, Sergačjov), 32. Yamamoto (Guenther, Cooley), 34. Carcone (Marino) - 11. Bolduc (Hutson, Suzuki), 17. Suzuki (Caufield, Bolduc), 44. Suzuki (Bolduc, Gallagher), 45. Demidov (Kapanen, Dobson). Brankári: Vejmelka - Dobeš, strely na bránku: 34:17.
Vegas Golden Knights - Ottawa Senators 3:4 pp a sn (1:3, 1:0, 1:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 17. Howden (Marner, Theodore), 23. Eichel (Barbašev, Bowman), 47. Stone - 1. Pinto (Sanderson, Giroux), 14. Sanderson (Giroux, Stützle), 20. Batherson (Stützle, Sanderson), rozh. nájazd: Pinto. Brankári: Schmid - Ullmark, strely na bránku: 35:23.
Anaheim Ducks - Vancouver Canucks 4:5 (0:2, 3:1, 1:2)
Góly: 21. LaCombe (Gauthier), 37. Carlsson (Terry, Zellweger), 39. McTavish (Sennecke, LaCombe), 60. Gauthier (LaCombe, Kreider) - 10. Karlsson (Sasson, M. Pettersson), 12. Kane (Willander, Hronek), 30. Garland (Boeser, Willander), 56. Sasson (Hronek, Hughes), 59. O'Connor (Elias Pettersson). Brankári: Mrázek - Tolopilo, strely na bránku: 41:28.
Seattle Kraken - Dallas Stars 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Góly: 10. Montour (Wright, Catton), 41. Dunn (McCann) - 6. Hintz (Petrovic, Benn), 27. Lindell (Hryckowian, Seguin), 55. Koljačonok (Seguin, Capobianco). Brankári: Daccord - DeSmith, strely na bránku: 28:21.
Slováci v akcii:
Šimon Nemec (New Jersey) 24:19 1 0 1 +1 2 0
Dalibor Dvorský (St. Louis) 16:19 0 0 0 -1 0 0
Martin Fehérváry (Washington) 22:48 0 0 0 -2 1 0
Juraj Slafkovský (Montreal) 18:02 0 0 0 -1 0 0
