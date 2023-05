New Jersey vypadlo po prehre na ľade Caroliny 2:3 po predĺžení

New York 12. mája (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom vypadli z bojov o Stanleyho pohár v 2. kole play off zámorskej NHL. V piatom dueli semifinále Východnej konferencie prehrali na ľade Caroliny 2:3 po predĺžení, keď o postupe domácich rozhodol v 68. minúte Jesper Fast. Hurricanes triumfovali v sérii 4:1 a v konferenčnom finále sa predstavia po štyroch rokoch. Po konci sezóny pre Devils by slovenskú reprezentáciu na MS mohli posilniť Tatar i mladý obranca Šimon Nemec. Dallas zdolal Seattle 5:2 a v semifinále Západnej konferencie vedie 3:2.



Tatar odohral v piatom stretnutí 12:07 min s jednou strelou a jedným mínusovým bodom. Jeho tím v zápase dvakrát viedol po góloch Dawsona Mercera a Tima Meiera, no Carolina strhla víťazstvo na svoju stranu. Švédsky krídelník Fast v predĺžení tečoval v presilovej hre puk po strele Jesperiho Kotkaniemiho za chrbát brankára Akiru Schmida. Ďalšie presné zásahy za domácich si pripísali Jaccob Slavin a Brent Burns. Brankár Frederik Andersen predviedol 27 úspešných zákrokov. Carolina je prvý postupujúci tím z 2. kola, vo finále konferencie sa stretne s úspešnejším z dvojice Florida - Toronto (stav série 3:1).



Dallas je blízko k postupu do konferenčného finále, keď sa pod triumf nad Seattlom 5:2 podpísal dvoma gólmi a asistenciou Roope Hintz. Jeho spoluhráč z útoku Jason Robertson zaznamenal tri asistencie a Joe Pavelski dva body (1+1). Hostia vyhrali na strely 31:21, oporou domácich však bol brankár Jake Oettinger s 29 zákrokmi.







NHL - 2. kolo play off



semifinále Východnej konferencie - 5. zápas



Carolina - New Jersey 3:2 po predĺžení



/konečný stav série: 4:1, Carolina postúpila do finále konferencie/







semifinále Západnej konferencie - 5. zápas



Dallas - Seattle 5:2



/stav série: 3:2/