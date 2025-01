New Jersey zdolalo Boston a ukončilo sériu štyroch prehier

výsledky:



New Jersey Devils - Boston Bruins 5:1, Toronto Maple Leafs - Columbus Blue Jackets 1:5, Colorado Avalanche - Winnipeg Jets 2:3 pp, Los Angeles Kings - Florida Panthers 2:1

New York 23. januára (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NHL nad Bostonom Bruins 5:1 a ukončili štvorzápasovú sériu prehier. Slovenský útočník Tomáš Tatar odohral 10:27 minút a do štatistík si pripísal jednu strelu na bránku.Toronto prehralo doma s Columbusom vysoko 1:5, na triumfe hostí sa podieľal prvým hetrikom v kariére v NHL Adam Fantilli. Maple Leafs prišli o sériu troch víťazstiev. Doma neuspelo ani Colorado, ktoré podľahlo Winnipegu 2:3 po predĺžení.