New Jersey zdolalo Boston, Nemec bol najvyťaženejší hráč domácich

NHL - výsledky:



Montreal - Pittsburgh 3:4 pp a sn, New Jersey - Boston 2:1 pp, NY Islanders - Anaheim Ducks 4:3, Colorado - Buffalo 5:1, Los Angeles - Winnipeg 2:5



New York 14. decembra (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils vyhrali v zámorskej NHL nad Bostonom 2:1 po predĺžení. Slovenský obranca Šimon Nemec nastúpil v elitnej formácii domácich a s minutážou 22:13 bol najvyťaženejší hráč tímu. Montreal prehral doma s Pittsburghom 3:4 po nájazdoch, svoj pokus v nich nepremenil na gól Juraj Slafkovský. Ten strávil v prvom útoku na ľade viac ako 22 minút, najviac v kariére.Hráči New Jersey nevedeli v súboji s Bostonom viac ako dve tretiny nájsť recept na brankára Jeremyho Swaymana, no v tretej perióde vyrovnal Dawson Mercer na 1:1 a v extra čase rozhodol o cennom triumfe nad lídrom Východnej konferencie Jack Hughes. Devils tak vyhrali v siedmom z uplynulých deviatich stretnutí. Podiel mal na tom aj Nemec, ktorý hral opäť v prvej obrane s Jonasom Siegenthalerom, do štatistík sa nezapísal, no ubránil najväčšie hviezdy súpera. Jesper Bratt sa podieľal na rozhodujúcom góle a natiahol svoju bodovú šnúru na šesť stretnutí. Jediný gól Bostonu zaznamenal Morgan Geekie. Brankár NJ Vítek Vaněček predviedol 23 úspešných zákrokov a mal aj asistenciu pri góle v predĺžení.Montreal stratil v dueli s Pittsburghom náskok 3:1 po prvej tretine. Hostia v druhej časti vyrovnali a o triumfe 4:3 napokon rozhodli až v 12. sérii nájazdov, víťazný premenil Jansen Harkins. Slafkovský odohral v osobnom maxime 22:04 min, mal tri strely, jeden hit a v druhej tretine pri jeho vylúčení za hákovanie vyrovnal na 3:3 Sidney Crosby. Ten zaznamenal dva góly a asistenciu a v historickej tabuľke bodovania NHL sa s 1533 bodmi dostal na úroveň Marka Recchiho na 13. miesto. Predbehol v nej Paula Coffeyho (1531 bodov). Brankár Alex Nedeljkovic prispel k triumfu hostí 39 zákrokmi. Prekonali ho David Savard, Jayden Struble i Sean Monahan, Montreal prehral osem z uplynulých deviatich domácich zápasov.Colorado si pripísalo druhé víťazstvo za sebou, doma zdolalo Buffalo 5:1. Valerij Ničuškin k tomu prispel dvoma gólmi, Nathan MacKinnon mal dve asistencie a ako piaty hráč v histórii organizácie sa dostal na métu 800 bodov v NHL. Obranca Sam Malinski dal svoj prvý gól v zámorskej profilige. Tatar odohral za "lavíny" 13:15 min s plusovým bodom.Švédsky krídelník Simon Holmström rozhodol 93 sekúnd pred koncom tretej tretiny vo vlastnom oslabení o štvrtom víťazstve New Yorku Islanders za sebou. Na domácom ľade zdolali Anaheim 4:3. Hostia prehrali štvrtýkrát v rade.