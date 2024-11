New Jersey zdolalo Carolinu 4:2, Tatar si pripísal asistenciu

NHL - výsledky:



Washington - Colorado 1:2, Ottawa - Vegas 2:3, New Jersey - Carolina 4:2 /T. TATAR 0+1/, Detroit - NY Islanders 2:1, Columbus - Tampa Bay 7:6 pp, Boston - Utah 1:0, St. Louis - San Jose 3:2 pp a sn, Chicago - Florida 3:1, Edmonton - Minnesota 3:5, Calgary - NY Rangers 3:2

New York 22. novembra (TASR) - Hokejisti New Jersey vyhrali v noci na piatok v zápase zámorskej NHL nad Carolinou 4:2. Asistenciou pri víťaznom góle Dougieho Hamiltona sa na tom podieľal slovenský útočník Tomáš Tatar. Spomedzi jeho krajanov boli v akcii aj Martin Fehérváry, Erik Černák a Martin Pospíšil, ktorí sa nezapísali do kanadského bodovania.Ťahúňmi domáceho Jersey boli Jesper Bratt a Jack Hughes. Prvý menovaný zaznamenal dva góly a asistenciu a jeho hviezdny spoluhráč mal bilanciu 0+3. Tatar bodoval ako jediný hráč zo štvrtého útoku a jeho asistencia na priebežných 3:2 prišla v 51. minúte. Akciu začal Dawson Mercer, ktorý obral za bránou o puk brankára Spencera Martina a pod tlakom protihráčov poslal puk Tatarovi. Následne sa Mercer presunul, Tatar mu puk vrátil a Kanaďan našiel napravo od brány úspešného strelca Hamiltona.