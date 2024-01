Šimon Nemec s druhým viacbodovým zápasom: Som veľmi šťastný

Brankári Winnipegu Jets Connor Hellebuyck (vpravo) a Laurent Brossoit sa rozprávajú po víťazstve tímu nad Anaheim Ducks v hokejovom zápase NHL v piatok 5. januára 2024 v Anaheime v Kalifornii. Foto: TASR/AP



NHL - sumáre:



Washington Capitals - Carolina Hurricanes 2:6 (2:0, 0:1, 0:5)



Góly: 8. Dowd (Aube-Kubel, Malenstyn), 17. Strome (Ovečkin, Carlson) - 26. Burns (Svečnikov, Aho), 44. Jarvis (Ponomariov, Orlov), 53. Svečnikov (Aho, Burns), 54. Burns (Svečnikov, Aho), 59. Orlov, 60. Ponomariov (Kotkaniemi). Brankári: Kuemper - Kočetkov, strely na bránku: 17:34







New Jersey Devils - Chicago Blackhawks 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)



Góly: 31. Holtz (NEMEC), 46. NEMEC (Tierney, Siegenthaler), 52. McLeod (Lazar, Holtz), 60. Toffoli – 16. Dickinson (Vlasic), 49. Katchouk. Brankári: Vaněček – Soderblöm, strely na bránku: 32:25







Anaheim Ducks - Winnipeg Jets 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)



Góly: 16. McTavish (Killorn, Vatrano) – 28. Ehlers (Scheifele, Pionk), 42. Schmidt (Samberg, Namestnikov), 54. Perfetti (Namestnikov, Niederreiter). Brankári: Gibson - Brossoit, strely na bránku: 38:27







Slováci v akcii:



Martin Fehérváry (Washington) 20:05 0 0 0 0 0 0



Šimon Nemec (New Jersey) 18:14 1 1 2 +3 1 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/



New York 5. januára (TASR) - Slovenský hokejista Šimon Nemec sa gólom a asistenciou podieľal na víťazstve New Jersey nad Chicagom 4:2 v sobotňajšom zápase NHL. Nemec nastúpil v prvej obrannej formácií a vyhlásili ho za prvú hviezdu zápasu. Piatu výhru za sebou zaznamenali hráči Caroliny, ktorí prehrávali na ľade Washingtonu 0:2, napokon však triumfovali 6:2.Nemec najprv asistoval pri góle Alexandra Holtza, ktorým Devils v 31. minúte vyrovnali na 1:1. Slovenský obranca výborne zapracoval na modrej čiare, keď zachytil rukou vyhodený puk a dokázal ho poslať Holtzovi, s ktorým si puk vymenili a Nemec pripravil o dva roky staršiemu Švédovi gólovú pozíciu. Následne sa sám postaral o presný zásah na 2:2 v 46. minúte a zaznamenal svoj druhý gól v sezóne. Pri vyrovnávajúcom presnom zásahu si Nemec vykorčuľoval pri zakladaní útoku až na pravé krídlo a po prihrávke do jazdy dokázal švihom k opačnej žrdi prekonať Arvida Söderbloma.Devätnásťročný bek zaznamenal tri plusové body a bol tretím najvyťažovanejším obrancom svojho mužstva (18:14 min). Nemec sa stal tretím obrancom v histórii klubu, ktorý má ako tínedžer na konte viacero viacbodových zápasov. Pridal sa tak ku klubovej legende Scottovi Niedermayerovi (6) a Joeovi Cirellovi (2).uviedol Nemec v rozhovore na ľadovej ploche bezprostredne po skončení duelu. Víťazný gól Devils dal v 52. minúte Michael McLeod, v závere ešte zavŕšil skóre pri hre bez brankára Tyler Toffoli. New Jersey zvíťazilo druhýkrát za sebou a má siedmu najlepšiu bilanciu vo Východnej konferencii. Blackhawks prehrali v piatom stretnutí v sérii.povedal McLeod pre oficiálny web nhl.com.V noci na sobotu sa na ľade predstavil zo Slovákov aj Martin Fehérváry, no zo zisku bodov sa neradoval. Washington viedol po prvej tretine 2:0, po druhej časti o gól, no hostia v treťom dejstve spustili gólostroj. Naštartoval ho v 44. minúte Seth Jarvis, nasledovali ho ďalší štyria strelci: Andrej Svečnikov, Brent Burns, Dmitrij Orlov a Vasilij Ponomariov. Posledný menovaný sa pri debute v profilige prezentoval bilanciou 1+1. Dvadsaťjedenročný Rus pricestoval do Washingtonu iba dve hodiny pred úvodným vhadzovaním.poznamenal Ponomariov po úspešnej premiére. Aj vďaka nemu Hurricanes uspeli piatykrát v sérii.Ani v treťom stretnutí programu nedokázal uspieť tím, ktorý sa presadil ako prvý. Anaheim proti Winnipegu poslal do vedenia v 16. minúte Mason McTavish bekhendom spomedzi kruhov. Jets však v prostrednej časti hry znížili zásluhou Nikolaja Ehlersa, ktorý využil výbornú clonu Gabriela Vilardiho. Na začiatku záverečnej dvadsaťminútovky strelil víťazný gól obranca Nate Schmid, ktorý nekompromisným švihom zakončil prečíslenie hostí. Triumf Winnipegu ešte poistil v 54. minúte v početnej výhode Cole Perfetti. Výrazný podiel na výhre svojho tímu mal brankár Laurent Brossoit, ktorý si pripísal 37 zákrokov. Winnipeg je na čele Západnej konferencie a okrem toho s 54 bodmi vedie aj poradie celej súťaže.vyjadril spokojnosť Ehlers.