New Jersey zdolalo NY Rangers 5:1, Tatar nehral

NHL-sumáre:



New York Rangers – New Jersey Devils 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)



Góly: 34. Kreider (Zibanejad, Panarin) – 2. Bratt (Palát, Kovacevic), 8. Mercer (L. Hughes), 30. Hamilton (J. Hughes, Bratt), 33. J. Hughes (L. Hughes, Bratt), 39. J. Hughes (Bratt, Hamilton). Brankári: Šesťorkin - Markström, strely na bránku: 40:27.







Toronto Maple Leafs – Chicago Blackhawks 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)



Góly: 16. Matthews (W. Nylander, Ekman-Larsson), 32. Tavares (Marner, Holmberg), 44. Minten (Timmins, Lorentz), 59. Knies (Marner, Myers) – 44. Reichel (Maroon, Brodie). Brankári: Stolarz - Söderblom, strely na bránku: 22:28.







Utah Hockey Club – Dallas Stars 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)



Góly: 47. Schmaltz (Maccelli, Bjugstad) – 28. Dadonov (Duchene, Heiskanen), 40. Benn (Steel). Brankári: Vejmelka - DeSmith, strely na bránku: 35:21.



New York 3. decembra (TASR) - Hokejisti New Jersey triumfovali v nočnom zápase NHL na ľade New Yorku Rangers 5:1. V zostav "diablov" chýbal pre zranenie slovenský útočník Tomáš Tatar, jeho spoluhráč Jacob Markström mal 38 úspešných zákrokov. Pre Rangers to bola šiesta prehra z uplynulých siedmich zápasov.Tatar sa zranil v piatkovom stretnutí na ľade Detroitu (5:4), keď si pripísal asistenciu, jeho stav odvtedy posudzujú na dennej báze. V utorkovom dueli zaznamenal Jack Hughes dva góly a asistenciu, Jesper Bratt mal gól a tri asistencie. Brankár Markström si 38 úspešnými zákrokmi vytvoril sezónne maximum." uviedol Hughes pre nhl.com. Bratt odohral 499. zápas v profilige, štyrmi bodmi sa posunul na 5. miesto v tabuľke produktivity. Na konte ich má 35, líder Kirill Kaprizov z Minnesoty nazbieral 38 bodov.Toronto zdolalo Chicago 4:1, Auston Matthews strelil svoj prvý gól po zranení v hornej časti tela. "povedal kapitán domácich. Jeho spoluhráč Mitch Marner odohral svoj 600. zápas v NHL, mal dve asistencie. Celkovo má na konte 672 bodov (203+469).Utah prehral doma s Dallasom 1:2, brankár hostí Casey DeSmith zneškodnil 34 striel súpera." uviedol brankár. Obranca Utahu Michail Sergačov odojhral 500. zápas v profilige.