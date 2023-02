New Jersey zdolalo Seattle 3:1, Tatar si pripísal asistenciu

výsledky - NHL:



New Jersey Devils - Seattle 3:1/TATAR 0+1/, Florida - San Jose 4:1, Philadelphia - Edmonton 2:1 pp a sn, Tampa Bay - Colorado 5:0, Detroit - Calgary 2:1, NY Islanders - Vancouver 5:6, Minnesota - Vegas 1:5

New York 10. februára (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils zdolali v zápase NHL na domácom ľade Seattle Kraken 3:1 a zaznamenali ôsmy triumf v predchádzajúcich desiatich stretnutiach. Prispel k tomu aj slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý ukončil sériu zápasov bez bodu na čísle osem. Asistoval pri prvom z dvoch presilovkových gólov Dougieho Hamiltona.Prvý gól padol až v 35. minúte, keď poslal hostí do vedenia Adam Larsson. "Devils" dokázali vzápätí odpovedať a na gól v presilovej hre im stačilo sedem sekúnd po vylúčení Willa Borgena - presadil sa Hamilton s asistenciou Ondřeja Paláta a Tatara. Kanadský obranca pridal ďalší presný zásah opäť počas presilovky a znova s asistenciou Paláta. Triumf spečatil gólom do prázdnej bránky John Marino. Domáci tak dokázali zvíťaziť napriek absencii Jacka Hughesa, ktorý nehral prvýkrát v sezóne. Tatar nastúpil v treťom útoku, na ľade strávil 12:26 minúty a okrem asistencie mal aj jeden hit.Jeho krajan Erik Černák bol tretí najvyťaženejší hráč Tampy Bay, ktorá zdolala Colorado 5:0. Tri body si v zápase vlaňajších finalistov pripísal Brandon Hagel – vsietil dva góly a zaznamenal aj asistenciu. Brankár Andrej Vasilevskij mal čisté konto v základnej časti prvýkrát po 84 zápasoch. Černák strávil na ľade 21:30 minúty, zaznamenal tri plusové body, na bránku vyslal tri strely, rozdal najviac hitov spomedzi všetkých hráčov na ľade (7) a zablokoval dve strely.Calgary v zostave s Adamom Ružičkom prehralo na ľade Detroitu 1:2. Víťazný gól vsietil Filip Zadina, ktorý nehral v dôsledku zlomeniny nohy od novembra a zaznamenal prvý presný zásah v sezóne. Ružička nastúpil v štvrtom útoku, pripísal si mínusový bod, jedenkrát vystrelil a jednu strelu zablokoval. Na ľade bol 8:05 minúty.