New Jersey zvíťazilo nad Chicagom 4:1, duel otočili v tretej tretine

NHL - výsledky:



New Jersey - Chicago 4:1,

New York Rangers - Los Angeles 1:5

New York 15. decembra (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils sa posunuli do čela tabuľky Východnej konferencie NHL o bod pred Washington. V sobotnom stretnutí zvíťazili nad najslabším tímom ligy Chicagom 4:1, keď skórovali iba v záverečnej tretine. Slovenskí reprezentanti Tomáš Tatar a Šimon Nemec sa do zostavy New Jersey nedostali.Kľúčovou pasážou duelu bola 51.-53. minúta, kedy Devils skórovali trikrát. Víťazný gól na 2:1 zaznamenal Jack Hughes.