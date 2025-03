New Jersey zvíťazilo v Chicagu 5:3, Tatar s asistenciou

výsledky:



Chicago - New Jersey 3:5 /T. TATAR (Jersey) 0+1/,

NY Islanders - Vancouver 2:5,

Anaheim - Boston 6:2,

Edmonton - Dallas 3:4



New York 27. marca (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils vyhrali v noci na štvrtok v zápase zámorskej NHL na ľade Chicaga Blackhawks 5:3. Asistenciou k tomu prispel slovenský útočník Tomáš Tatar, jeho krajan a spoluhráč Šimon Nemec sa nezapísal do kanadského bodovania.Tatar asistoval pri otváracom góle Nathana Bastiana v siedmej minúte – v útočnom pásem posunul puk Lukeovi Hughesovi, ktorý ho potiahol po krídle a pred bránkou našiel Bastiana. Pre 34-ročného Tatara to bol 16. kanadský bod v sezóne a v 66 dueloch má bilanciu 6+10. Nemec nastúpil v tretej obrannej dvojici s Brendenom Dillonom – mal dve trestné minúty, jednu strelu na bránku a jeden blok.