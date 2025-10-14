< sekcia Šport
New Jersey zvíťazilo v Columbuse 3:2, Nemec odohral vyše 14 minút
Nemec odohral duel v tretej obrannej dvojici s Brendenom Dillonom.
New York 14. októbra (TASR) - Hokejisti New Jersey zvíťazili na ľade Columbusu 3:2 v nočnom zápase zámorskej NHL. Slovenský obranca Šimon Nemec odohral v ich drese vyše 14 minút, v stretnutí nebodoval a odsedel si menší trest. Pre Devils to bolo druhé víťazstvo po sebe.
Nemec odohral duel v tretej obrannej dvojici s Brendenom Dillonom. Na ľade strávil celkovo 14:05 minút a spomedzi šestice obrancov tímu bol najmenej vyťažený. V prostrednej časti hry dostal za stavu 1:2 menší trest za hákovanie, no hostia oslabenia ubránili. Nemec odohral všetky tri zápasy New Jersey v sezóne, no jeho čas na ľade postupne klesá (18:35, 15:01, 14:05).
Hráči Philadelphie sa stali prvými premožiteľmi obhajcu Stanleyho pohára z Floridy. Na domácom ľade triumfovali nad „pantermi“ a ukončili ich štvorzápasovú víťaznú sériu. Pre Flyers to bolo zároveň prvé víťazstvo v sezóne, ktorú začali dvomi prehrami. Bilanciou dva góly a dve asistencie sa na ňom podieľal kapitán Sean Couturier, pre ktorého to boli prvé body v sezóne.
V zápase Vancouver - St. Louis sa stretli tímy, ktoré začali sezónu bilanciou 1-1. Vylepšili si ju hostia, ktorí triumfovali na ľade Canucks 5:2. Dvomi gólmi zažiaril nováčik Jimmy Snuggerud.
Rakúsky útočník Marco Rossi bol jediný úspešný strelec v samostatných nájazdoch a víťazným gólom rozhodol o triumfe Minnesoty nad Los Angeles 4:3. Domáci odohrali vydarenú prvú tretinu, po ktorej viedli 3:0 zásluhou troch využitých presiloviek, no Kings v tretej časti vyrovnali. Kalifornčania prehrali tretí zápas zo štyroch.
Iba 14 striel na bránku stačilo hráčom Chicaga, aby si proti Utahu pripísali prvé víťazstvo v sezóne. Na domácom ľade triumfovali 3:1 a naplno bodovali prvýkrát po troch prehrách. Utah začal sezónu trojzápasovým tripom a pred domácou premiérou proti Calgary má na konte dva body.
NHL - výsledky:
Columbus - New Jersey 2:3, Philadelphia - Florida 5:2, Vancouver - St. Louis 2:5, Minnesota - Los Angeles 4:3 pp a sn, Chicago - Utah 3:1
