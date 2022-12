New Orleans zvíťazil nad Philadelphiou 127:116, McCollum dal 11 trojok

NBA - výsledky:



Orlando - Washington 100:119,

Atlanta - Los Angeles Lakers 121:130,

Toronto - Phoenix 113:104,

Chicago - Detroit 132:118,

Milwaukee - Minnesota 123:114,

New Orleans - Philadelphia 127:116,

Denver - Miami 124:119,

Golden State - Portland 118:112,

Sacramento - Utah 126:125.

New York 31. decembra (TASR) - Basketbalisti New Orleansu zvíťazili v noci na sobotu doma nad Philadelphiou 127:116 a po piatom víťazstve v sérii si upevnili post lídra Západnej konferencie NBA. V drese "pelikánov" sa zaskvel CJ McCollum, ktorý premenil 11 trojok a vylepšil tak klubový rekord. Celkovo nazbieral sezónne maximum 42 bodov.Hráči Milwaukee ukončili sériu štyroch prehier, keď zdolali doma Minnesotu 123:114. Výrazne k tomu pomohol ich líder Jannis Antetokunmpo, ktorý zaznamenal 43 bodov, 20 doskokov a 5 asistencií. Stal sa tretím hráčom histórie súťaže, ktorý v dvoch po sebe idúcich dueloch zapísal aspoň 40 bodov, 20 doskokov a 5 asistencií. Pred ním to dokázali iba Wilt Chamberlain a Elgin Baylor.