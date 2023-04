New York a Miami idú do 2. kola, Lakers a Golden State blízko postupu

1. kolo play off NBA



štvrťfinále Východnej konferencie - 5. zápasy:



Cleveland - New York 95:106



/konečný stav série: 1:4, New York postúpil do konferenčného semifinále/







Milwaukee - Miami 126:128 pp



/konečný stav série: 1:4, Miami postúpilo do konferenčného semifinále/







štvrťfinále Západnej konferencie - 5. zápasy:



Memphis - Los Angeles Lakers 116:99



/stav série: 2:3/







Sacramento - Golden State 116:123



/stav série: 2:3/



New York 27. apríla (TASR) - Basketbalisti New Yorku Knicks a Miami Heat si vybojovali postup do 2. kola play off NBA. Knicks triumfovali v piatom súboji 1. kola na palubovke Clevelandu 106:95 a celú sériu vyhrali 4:1 na zápasy. Hráči Miami vyradili v piatich zápasoch najlepší tím základnej časti Milwaukee, postup do semifinále Východnej konferencie spečatili v noci na štvrtok víťazstvom na pôde Bucks 128:126 po predĺžení. K úspechu Heat prispel Jimmy Butler 42 bodmi.Krok od postupu do 2. kola je Golden State, Warriors vyhrali v Sacramente 123:116 a v sérii vedú 3:2 na zápasy. Memphis sa udržal v hre o postup, keď v piatom stretnutí štvrťfinále Západnej konferencie zdolal doma Los Angeles Lakers 116:99 a znížil stav série na 2:3.