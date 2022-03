New York City FC posilní brazílsky útočník Pereira

Sao Paulo 18. marca (TASR) - Klub zámorskej futbalovej MLS New York City FC získal Gabriela Pereiru z Corinthiansu.



Dvadsaťročný brazílsky krídelník odohral za tím zo Sao Paula 48 zápasov, v ktorých strelil dva góly a pridal tri asistencie. "Získali sme veľmi talentovaného hráča, ktorý nám dodá nové ofenzívne možnosti," uviedol športový riaditeľ David Lee. Brazílske médiá informovali, že New York zaplatil za Pereiru 5,5 milióna dolárov. Mladý Brazílčan predtým rokoval o prestupe do Dynama Kyjev, no to stroskotalo po invázii Ruska na Ukrajinu. Informovala agentúra AP.